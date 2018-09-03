وزير الخارجية الفرنسي يعترف: الأسد ربح الحرب في سوريا

رام الله - دنيا الوطنصرح وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، بأن الرئيس السوري بشار الأسد، قد فاز بالحرب، ولكنه لم يفوز بالسلام دون حل سياسي يدعمه وسطاء دوليون.تصريحات وزير الخارجية الفرنسية، جاءت خلال مقابلة مع (راديو فرنسا)، قال فيها: "علينا الاعتراف بأن الأسد قد فاز بالحرب لكنه لم يفز بالسلام".ووصف الوزير الفرنسي الوضع في إدلب بـ (المزعج)، وتخوف من استخدام الجيش السوري للأسلحة الكيميائية هناك، للقضاء على المسلحين.وأضاف: "بحسب إحصائيات الأمم المتحدة، يوجد في إدلب حوالي 10 آلاف مسلح، في منطقة يسكنها حوالي ثلاثة ملايين شخص منهم حوالي 700 ألف لاجئ".وقال: "إن هذه المعركة ستخلف عن باقي المعارك، وسيكون هناك عدد كبير من الضحايا، وأضاف بأن فرنسا تعمل مع مجموعة (أستانا) لتجنب هذا الوضع، لأننا بحاجة للحل السياسي".وتحدث لودريان عن إصلاح الدستور السوري، والعمل على إعداد انتخابات في سوريا.وأضاف الوزير، بأنه يجب أن نتجنب المأساة الإنسانية، والتي سوف تشوه سمعة كل من روسيا و تركيا، ولذلك نعمل مع كل من روسيا وتركيا؛ للبحث عن مخرج.