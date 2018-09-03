قاضٍ في ميانمار يحكم بالسجن سبع سنوات على صحفيين من (رويترز)

رام الله - دنيا الوطندان قاضٍ في ميانمار، صحفيين من وكالة (رويترز) بخرق قانون أسرار الدولة، وحكم عليهما يوم الاثنين بالسجن سبع سنوات، في قضية مهمة ينظر إليها على أنها اختبار للتقدم نحو الديمقراطية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.وقال القاضي يي لوين: "إن وا لون (32 عاماً) وكياو سوي أو (28 عاماً) انتهكا قانون الأسرار الرسمية، الذي يعود لعهد الاستعمار، عندما جمعا وثائق سرية"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (رويترز).وأضاف القاضي: "المدعى عليهما... خرقا قانون الأسرار الرسمية، وحكم عليهما بالسجن لمدة سبع سنوات، سيتم أخذ الوقت الذي قضاه المدعى عليهما من 12 كانون الأول/ ديسمبر في الاعتبار".وطالب دعاة حرية الصحافة، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ودول مثل الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، بتبرئة ساحة صحفيي (رويترز).وقال ستيفن جيه. أدلر رئيس تحرير وكالة (رويترز) في بيان "اليوم هو يوم حزين لميانمار ولصحفيي رويترز وا لون وكياو سوي أو وللصحافة في كل مكان".وأبلغ الصحفيان المحكمة، أن اثنين من مسؤولي الشرطة سلموهما أوراقاً في مطعم بشمال يانجون قبل لحظات من قيام ضباط آخرين باعتقالهما.وشهد أحد شهود الشرطة، أن اجتماع المطعم كان دسيسة للإيقاع بالصحفيين، لمنعهما أو معاقبتهما على تقاريرهما عن القتل الجماعي لمسلمي الروهينجا.وقال وا لون بعد النطق بالحكم: "لا أشعر بالخوف... لم أفعل شيئاً خطأ... أنا أؤمن بالعدالة والديمقراطية والحرية".وقال السفير الأمريكي لدى ميانمار سكوت مارسيل: "لا أشعر بالحزن من أجل وا لون وكياو سوي أو وعائلاتهما فحسب، لكن من أجل ميانمار أيضاً".وتابع قائلاً: "إنه أمر مزعج للغاية بالنسبة لكل من ناضل بشدة هنا من أجل حرية الإعلام، أعتقد أنه يجب على المرء أن يسأل هل هذه العملية ستزيد أو تقلل من ثقة الناس في ميانمار في نظامهم القضائي".