لندن تُحذر من خطر تنظيم الدولة على بريطانيا وأوروبا



وأضاف: "نرى باستمرار كيف تعمل الجماعات المسلحة هنا في أفغانستان، ولدينا أيضاً أدلة على صلاتهم ليس فقط مع مؤيديهم في بريطانيا، وإنما في القارة الأوروبية بأكملها".



وفي أيار/ مايو 2017، تبنى تنظيم الدولة المسؤولية عن تفجير استهدف ملعب "مانشستر أرينا" شمالي بريطانيا، أودى بحياة 22 شخصاً، وأسقط عشرات الجرحى، في أسوأ هجوم منذ تفجيرات لندن 2005.

رام الله - دنيا الوطنحذرغافين ويليامسون، وزير الدفاع البريطاني، من خطر شن عناصر تنظيم الدولة في أفغانستان، هجمات على بريطانيا، ودول أوروبية أخرى.وقال الوزير البريطاني، الأحد، أثناء زيارته لأفغانستان: "ما نلاحظه هو تهديد مباشر لهذه المجموعات المسلحة على بريطانيا، ويجب أن نتصرف حتى لا تتكرر هجمات مانشستر أرينا (في مايو 2017)"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).