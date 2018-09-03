لندن تُحذر من خطر تنظيم الدولة على بريطانيا وأوروبا
رام الله - دنيا الوطن
حذرغافين ويليامسون، وزير الدفاع البريطاني، من خطر شن عناصر تنظيم الدولة في أفغانستان، هجمات على بريطانيا، ودول أوروبية أخرى.
وقال الوزير البريطاني، الأحد، أثناء زيارته لأفغانستان: "ما نلاحظه هو تهديد مباشر لهذه المجموعات المسلحة على بريطانيا، ويجب أن نتصرف حتى لا تتكرر هجمات مانشستر أرينا (في مايو 2017)"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).
وأضاف: "نرى باستمرار كيف تعمل الجماعات المسلحة هنا في أفغانستان، ولدينا أيضاً أدلة على صلاتهم ليس فقط مع مؤيديهم في بريطانيا، وإنما في القارة الأوروبية بأكملها".
وفي أيار/ مايو 2017، تبنى تنظيم الدولة المسؤولية عن تفجير استهدف ملعب "مانشستر أرينا" شمالي بريطانيا، أودى بحياة 22 شخصاً، وأسقط عشرات الجرحى، في أسوأ هجوم منذ تفجيرات لندن 2005.
حذرغافين ويليامسون، وزير الدفاع البريطاني، من خطر شن عناصر تنظيم الدولة في أفغانستان، هجمات على بريطانيا، ودول أوروبية أخرى.
وقال الوزير البريطاني، الأحد، أثناء زيارته لأفغانستان: "ما نلاحظه هو تهديد مباشر لهذه المجموعات المسلحة على بريطانيا، ويجب أن نتصرف حتى لا تتكرر هجمات مانشستر أرينا (في مايو 2017)"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).
وأضاف: "نرى باستمرار كيف تعمل الجماعات المسلحة هنا في أفغانستان، ولدينا أيضاً أدلة على صلاتهم ليس فقط مع مؤيديهم في بريطانيا، وإنما في القارة الأوروبية بأكملها".
وفي أيار/ مايو 2017، تبنى تنظيم الدولة المسؤولية عن تفجير استهدف ملعب "مانشستر أرينا" شمالي بريطانيا، أودى بحياة 22 شخصاً، وأسقط عشرات الجرحى، في أسوأ هجوم منذ تفجيرات لندن 2005.
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