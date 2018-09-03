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جماعتان عراقيتان متنافستان تعلنان تشكيل تحالفين لتشكيل حكومة جديدة

جماعتان عراقيتان متنافستان تعلنان تشكيل تحالفين لتشكيل حكومة جديدة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جماعتان سياسيتان عراقيتان أمس الأحد، عن تشكيلهما تحالفين في البرلمان الجديد، وبإمكان كل منهما تشكيل حكومة بعد أشهر من الغموض السياسي، الذي أعقب انتخابات أيار/ مايو.

وأشار نواب بقيادة رجل الدين مقتدى الصدر، ورئيس الوزراء حيدر العبادي إلى أنهم شكلوا تحالفاً سيمثل الكتلة الأكبر في البرلمان، بحسب ما جاء على موقع وكالة (رويترز).

وقال تكتل آخر منافس بقيادة هادي العامري، وهو قائد فصيل شيعي، ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، إنه شكل تحالفه الخاص، الذي سيكون الكتلة الأكبر في البرلمان بعد انضمام بعض النواب في أعقاب انشقاقهم عن التحالف الآخر.

والعامري والمالكي هما أبرز حليفين لإيران في العراق، وينظر إلى العبادي على أنه المرشح المفضل للولايات المتحدة بينما يصور الصدر نفسه على أنه قومي، يرفض النفوذ الأمريكي والإيراني.

ويتكون مجلس النواب العراقي من 329 مقعداً، ومن المقرر أن ينعقد للمرة الأولى يوم الاثنين، لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، وإطلاق عملية تشكيل الحكومة.

وكان العراق أجرى في أيار/ مايو أول انتخابات برلمانية منذ هزيمة الدولة الإسلامية، لكن خلافات بشأن إعادة فرز الأصوات، أجلت إعلان النتيجة النهائية حتى الشهر الماضي.

وتحمل الحكومة الجديدة على عاتقها مهمة إعادة بناء البلاد بعد حرب استمرت ثلاث سنوات على مقاتلي تنظيم الدولة، فضلاً عن الحفاظ على علاقات متوازنة مع البلدين الخصمين، إيران والولايات المتحدة، وهما أكبر حليفين للعراق.

وأثار عدم اليقين إزاء تشكيل حكومة جديدة التوتر في وقت يزداد فيه غضب الناس من عدم توفر الخدمات الأساسية، وارتفاع معدل البطالة، وبطء وتيرة إعادة الإعمار في أعقاب الحرب مع الدولة الإسلامية.

وأدت إعادة فرز الأصوات إلى تأخير لمدة ثلاثة أشهر، لكنها لم تسفر عن تغيير كبير في النتائج التي كانت أعلنت في البداية، إذ حافظ رجل الدين الشيعي الصدر على الصدارة بحصوله على 54 مقعداً.

وظلت كتلة العامري المؤلفة من جماعات شيعية شبه عسكرية في المركز الثاني بحصولها على 48 مقعداً، كما ظلت كتلة العبادي في المركز الثالث بعد نيلها 42 مقعداً، وجاءت كتلة المالكي في المركز الخامس بعدد 25 مقعداً.

وأظهرت وثيقة نشرتها وكالة الأنباء العراقية، أن تحالف الصدر والعبادي يضم 187 نائباً من 20 قائمة انتخابية، وأصبح هذا التحالف في موقع يتيح له تشكيل الحكومة المقبلة.

ويضم التحالف ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، نائب الرئيس وتيار الحكمة الوطني، بزعامة عمار الحكيم، بالإضافة إلى عدد من النواب السنة، ونائب لكل من التركمان، والإيزيديين، والصابئة، والأقليات المسيحية.

وعقد العامري والمالكي مؤتمراً صحفياً في وقت متأخر يوم الأحد لإعلان أن لديهما أكبر كتلة برلمانية تضم 145 مقعداً.

ولم يضم أي من التحالفين الحزبين الكرديين الرئيسيين، مما يمنحهما دوراً مهما طالما لعباه على مر التاريخ، إذ إنهما يملكان سوياً 43 مقعداً، سيمنحون أي تحالف ينضمون إليه ثقلاً عددياً كبيراً.

ويتقاسم الشيعة والسنة والأكراد السلطة بالعراق منذ الإطاحة بصدام حسين في غزو قادته الولايات المتحدة عام 2003، ويكون رئيس الوزراء شيعياً، ورئيس البرلمان سنياً، والرئيس كردياً.

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