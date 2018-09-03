إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، اليوم الاثنين، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلين في بلدة قباطية جنوب جنين، أحدهما يعود إلى أمين سر حركة فتح محمود زكارنة.وذكر زكارنة، أن قوات الاحتلال، داهمت منزله، وفتشته، وقامت باستجوابه، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وفي السياق، داهمت تلك القوات منزل المواطن محمد توفيق أصهب زكارنة، وفتشته، لاعتقال نجله أمين، الذي لم يكن متواجداً في المنزل.