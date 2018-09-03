مستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطناقتحمت مجموعات المستوطنين صباح اليوم الاثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية، أنّ عشرات المستوطنين اقتحموا، ساحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.