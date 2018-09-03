مستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت مجموعات المستوطنين صباح اليوم الاثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، أنّ عشرات المستوطنين اقتحموا، ساحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
اقتحمت مجموعات المستوطنين صباح اليوم الاثنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، أنّ عشرات المستوطنين اقتحموا، ساحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
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