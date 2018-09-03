غرينبلات: القضية الفلسطينية ليست لب الصراع في الشرق الأوسط

رام الله - دنيا الوطن

فَنّد مبعوث الرئيس الأمريكي لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أقوال الفلسطينيين، بأن حل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، سيحل مشاكل الشرق الأوسط، مؤكداً أن الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي "ليس لب الصراع في الشرق الأوسط.





وأضاف غرينبلات، في مقال له بصحيفة (إسرائيل اليوم)، أن حل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، لن يُنهي الحرب على تنظيم الدولة في العراق وسوريا، ولن يُنهي مشكلة سيناء، ولا الحرب الأهلية في سوريا، ولا حتى الحرب في اليمن، أو حزب الله اللبناني، ولكنه في ذات الوقت شدد على "أن ذلك لا يجعل من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي غير مهم".



وردد غرينبلات ما يقوله ترامب: إن "السلام متعلق فقط بإسرائيل والفلسطينيين"، مهاجماً السلطة الفلسطينية، بزعم أنها ترفض خطة سلام لم تُكشف بعد، حتى قبل عرضها"، في إشارة إلى (صفقة القرن).





وتابع: "أتوجه بالصلاة؛ لينعم الإسرائيليون والفلسطينيون، الذين يعانون من عمليات حماس بالهدوء، كما أصلي من من أجل عائلات غولدين وشاؤول ومنغيستو والسيد"، وفق قوله.





وأوضح المبعوث، أنه وفي زيارته الأولى للمنطقة، في العام 1983، تميز العالم العربي وخصوصاً مصر، بأجواء "عدائية لإسرائيل، أما الآن" فإن هناك واقعاً آخر، أصبحت فيه هذه الأجواء موجّهة ضد إيران.





وأكمل: "الحكام العرب يدركون الآن، أن إسرائيل ليست المشكلة، بل إنها تستطيع أن تكون جزءاً من الحل الذي يصبون إليه".

وكشف غرينبلات في المقال، أنه يلتقي بالعديد من الأشخاص في الشرق الأوسط بحكم منصبه، ومنهم من يحمّلونه رسالة شكر لترامب، على "إعادته الأمل بإحلال السلام في المنطقة".وأشار غرينبلات إلى "التغيير الدراماتيكي الذي طرأ في الشرق الأوسط"، مضيفاً أن "ما بدا وكأنه غير ممكن قبل بضع سنوات فقط، أصبح ممكنا الآن، وسيصبح ممكناً أكثر غداً".