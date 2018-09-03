جرافات الاحتلال تهدم ثلاثة منازل غرب بيت لحم واصابات خلال المواجهات

رام الله - دنيا الوطنهدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، ثلاثة منازل في قرية الولجة غرب بيت لحم، الأمر الذي أسفر عن اندلاع مواجهات مع الشبان الذين اعتصموا حول هذه المنازل، احتجاجا على هدمها، حيث أصيب عدد منهم بحالات اختناق.وأفاد الناشط الشبابي في قرية الولجة إبراهيم عوض الله، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت القرية وسط إجراءات أمنية مكثفة، تخلله اغلاق القرية أمام الداخل والخارج منها واليها، وقامت الجرافات بهدم منزلي المواطنين خالد محمود أبو خيارة الذي يقطنه (11) فردا، مساحته قرابة (200) متر مربع، وحنان الرازم ومساحته 130 مترا مربعا، ويقعان في منطقة عين جويزة؛ بحجة عدم الترخيص، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأشار عوض الله الى ان المنزلين من ضمن أربعة منازل أخطرتها قوات الاحتلال مجددا يوم أمس بالهدم، تضمنت أن يقوم أصحاب المنازل بهدمها بأنفسهم، وفي حالة عدم ذلك تقوم قوات الاحتلال بالهدم على نفقة مالكي المنازل، موضحا ان الاحتلال أزال بيتا متنقلا" كرافانا"، يعود لأحد المواطنين من عائلة شقيرات.وفي وقت لاحق، هدمت جرافات الاحتلال منزل المواطن أحمد أبو التين البالغة مساحته 100 متر مربع ، بعد ان اعتصم فيه العشرات من المواطنين تصديا لجرافات الاحتلال، حيث أطلقت تلك القوات الرصاص وقنابل الغاز والصوت صوبهم.ولفت إلى أن عددا آخر من المواطنين يعتصمون الآن في منزل المواطن علاء حسين حجاجلة الواقع في منطقة خلة السمك، لمنع جرافات الاحتلال من هدمه، حيث تتوجه الآن قوات كبيرة وجرافات الى الموقع.وكانت قوات الاحتلال قد أجبرت المواطنة حنان الرازم من الولجة على هدم منزلها بيديها، الا ان أهالي القرية تصدوا لذلك، ومنعوها من مواصلة الهدم، بعد هدم جزء منه.وأفاد شهود عيان، بأن مواجهات اندلعت في الولجة صباح اليوم، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للمدمع عولجوا ميدانيا.