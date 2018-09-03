﻿العبادي: لن نُجازف بمصالح العراق إرضاء لإيران

وأضاف العبادي، وفق ما أوردت صحيفة (القدس العربي): "لن نجازف بمصالح شعبنا إرضاء لإيران أو أي دولة أخرى، مضيفًا: "ليس من حق أي دولة جارة أن تقطع مياه نهر الكارون عن شط العرب، وسنتحدث معهم بخصوص ذلك".





وبموازاة ذلك، فرقت قوات الأمن العراقية، احتجاجات ضد البطالة في العديد من مناطق محافظة البصرة الغنية بالنفط جنوبي البلاد، بعد إغلاق طرق رئيسية.







وقال رافد الكناني، أحد المتظاهرين، إن العشرات من المتظاهرين أصيبوا بجروح واختناقات، إلى جانب توقيف العشرات.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي: إن حكومته لن تجازف بمصالح شعبها إرضاء لإيران، التي تواجه عقوبات تجارية أمريكية على خلفية برنامجها النووي.