شاهد: ضَجة في السعودية بعد رقص مسؤولة في مناسبة عامة

رام الله - دنيا الوطننفت الجهات الرسمية في السعودية، أمس الأحد، صحة فيديو متداول، قيل إنه لرئيسة بلدية ذهبان في محافظة جدة، وهي ترقص خلال افتتاحها حديقة.وقالت أمانة محافظة جدة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع (تويتر): "نفيدكم بأن مقطع الفيديو المتداول لا يخص رئيسة بلدية ذهبان، ونأمل استقاء المعلومات من قنوات أمانة جدة الرسمية".ويظهر المقطع إحدى السيدات، كانت تحمل مقصاً لتدشين مشروع ما بقص شريط الافتتاح، وكانت تتراقص وتتفاعل مع الأهازيج المصاحبة للحفل، وهو ما أثار انتقادات واسعة من قبل الناشطين.