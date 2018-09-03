مناشدة عاجلة إلى وزارة المواصلات وبلدية غزة وشرطة المرور

رام الله - دنيا الوطننحن سكان منطقة باب السرايا الغربي، وسط مدينة غزة، نعاني من مشكلة وتتمثل بتأجير الشارع المقابل لنا، لسيارات الأجرة.وقد سبب لنا ذلك الكثير من الازعاج والضوضاء، علما بأن هذه المنطقة مكتظة بالسكان.لذلك اناشد بلدية غزة، وشرطة المرور، ووزارة النقل والمواصلات في مدينة غزة، بالعمل على وقف ذلك وعمل المناسب لتوفير الهدوء لمنطقتنا.