الشرطة الليبية: فرار مئات المعتقلين من سجن قرب طرابلس

رام الله - دنيا الوطن

قالت الشرطة الليبية: إن 400 معتقل، فروا أمس الأحد من سجن يقع بالضاحية الجنوبية في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك بعد أعمال شغب استمترت منذ الأسبوع الماضي.







وأكد الناطق باسم جهاز الشرطة القضائية، العقيد أحمد أبو كراع، اليوم الأحد، هروب سجناء من القاطع (أ) بسجن عين زارة جنوب طرابلس، بعد إشاعة عن هجوم مرتقب لـ "ميليشيا الكانيات"، مشيرًا إلى حدوث فوضى في المكان.

وقالت الشرطة، إن المعتقلين تمكنوا من خلع الأبواب والخروج بعد أعمال شغب على هامش المعارك بين مجموعات مسلحة قرب سجن عين زارة، من دون أن تحدد طبيعة الجرائم، التي سُجن هؤلاء بسببها.