رئيس الفلبين يعتذر لأوباما على تصريحات مُهينة ويُشيد بترامب

رام الله - دنيا الوطن

قدم الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، اعتذاره للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على تصريحات مهينة، مشيراً إلى أن أوباما رغم ذلك لم ينل إعجابه، وأنه يفضل صاحب البيت الأبيض الحالي.







وقال دوتيرتي، وفق ما أوردت (روسيا اليوم): "أقدم اعتذاري على ما قلت عنه، كما أعذر أوباما على تصريحاته تجاه سياسة حكومة بلادنا في مكافحة تجار المخدرات".



وأضاف: "أوباما شخصية باردة بخلاف الرئيس الأمريكي الحالي الذي هو صديق كبير لي، فأنا وهو على موجة واحدة".ودوتيرتي معروف بتصريحاته الحادة عن أوباما، الذي انتقد الرئيس الفلبيني مرار لاعتماده أساليب في غاية القسوة، بما فيها التصفيات الميدانية في الحرب على تجار المخدرات في بلاده.