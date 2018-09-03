يضم آثاراً مصرية.. حريق هائل يُدمر المتحف الوطني في البرازيل

رام الله - دنيا الوطن

قالت وسائل إعلام دولية، إن حريقاً هائلاً، اندلع في المتحف الوطني بالبرازيل، أمس الأحد، ما أدى إلى تدمير القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن، والتي يعود تاريخها إلى عدة قرون.



وحسب (CNN)، يضم المتحف مجموعة رائعة من التحف المصرية القديمة، مثل المومياوات والتوابيت والتماثيل والمنحوتات الحجرية.ويحاول رجال الإطفاء من سبع محطات مختلفة السيطرة على الحريق الهائل، لكن الرئيس البرازيلي، ميشيل تامر، قال: إن الخسائر أكبر من أن يتم حسابها.المتحف، الذي يقع في ريو دي جانيرو، هو قصر ملكي سابق تم تحويله إلى متحف منذ 200 عام، وهو يضم ما لا يقل عن 20 مليون قطعة أثرية، مع معارض في علم الإنسان البيولوجي، وعلم الآثار، وعلم الأعراق، والجيولوجيا، وعلم الحفريات وعلم الحيوان، وفقا للمعلومات الورادة على موقعه الإلكتروني.واعتبر تامر في تغريدة على موقع (تويتر) أن البرازيل "خسرت 200 عاماً من العمل والبحث والمعرفة"، مؤكداً أن "هذا يوم حزين لكل البرازيليين".وكان المتحف سيستضيف سلسلة من الفعاليات والأنشطة لإحياء ذكرى مرور 200 عام على تدشينه، وهو موطن لمجموعة متنوعة من المعارض النادرة المتعلقة بتاريخ الأمريكتين، بما في ذلك الآلاف من الأعمال من حقبة ما قبل الكولومبية، مثل الهياكل العظمية الإنديز المحنطة.وقال مدير المتحف الحالي، جواو كارلوس نارا: إن الضرر "لا يمكن إصلاحه"، وكان المبنى في يوم من الأيام موطنًا للعائلة المالكة البرتغالية، وأقدم مؤسسة تاريخية في البلاد ومؤسسة أبحاث بارزة مدمجة مع الجامعة الفيدرالية في ريو دي جانيرو.وقد تأسس في السادس من حزيران/ يونيو 1818 بواسطة جواو السادس من البرتغال عند وصوله إلى ريو دي جانيرو، كجزء من العائلة المالكة الملكية.