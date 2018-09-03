صحيفة: توطين اللاجئين الفلسطينيين الخطوة الثالثة في (صفقة القرن) الأمريكية

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (الأخبار اللبنانية): إن الإدارة الأمريكية، بدأت بتطبيق الخطوات اللاحقة في (صفقة القرن) بعد نقل سفارتها لدى إسرائيل إلى القدس، ووقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تمهيدًا لإغلاقها، كاشفةً أن الخطوة المقبلة تتمثل في توطين اللاجئين في مصر والأردن.



وأوضحت الصحيفة، أن الإدارة الأمريكية تواصل تطبيق صفقة القرن بندًا بندًا، بعدما منحت نفسها المرونة اللازمة بإخفاء بنود الصفقة، وإظهار ما يلزم في مرحلته، فضلاً عن قياسها ردود الفعل بعد كل خطوة.وأضافت، أنه بينما كانت الإدارة الأميركية تكشف بوضوح قرارها، وقف المساعدة المالية المقدمة منها إلى (أونروا) نهائياً، كانت ترتب لتبعات ذلك، وخاصة في المناطق "الهادئة"، مثل الأردن والضفة ومصر، وذلك لإنهاء مبدأ المطالبة بعودة الفلسطينيين إلى أراضيهم، عبر إيجاد حل نهائي لهم في أماكن وجودهم، فيما تبقى غزة وسوريا ولبنان إلى مرحلة لاحقة.ونقلت الصحيفة، عن مصادر فلسطينية سياسية لم تسمها، قولها: إن "معلومات مؤكدة وصلت إلى حركة حماس تفيد بمساعٍ للإدارة الأميركية مع عدد من الدول العربية، وخاصة الأردن ومصر، على مبدأ التسهيلات الاقتصادية مقابل قبول هاتين الدولتين اللتين تعانيان أزمات خانقة لإنهاء ملف اللاجئين"، في وقت تتقاطع فيه التقارير الإسرائيلية مع هذا المضمون، بإشارتها إلى أن واشنطن ستسمح لدول الخليج بتقديم تمويل إلى (أونروا) هذا العام بشروط؛ منها الموافقة على إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، والتقليص المتتابع، وصولاً إلى إنهاء الوكالة.وأضافت المصادر، وفق الصحيفة، أن لقاءات أجريت بين مسؤولين أردنيين وآخرين في الإدارة الأميركية خلال الأسابيع الماضية، عُرض فيها على عمان "توطين" من تبقى من اللاجئين الفلسطينيين غير المجنسين في المملكة، ومنحهم الجنسية الأردنية من الدرجة الأولى، مقابل تقديم واشنطن حزمة مساعدات اقتصادية ضخمة تنتشل الأردن من الأزمة المالية الخانقة، والحديث عما يدور عن نحو 150 ألف فلسطيني، أصولهم من غزة.أما بشأن مصر، تضيف المصادر نفسها، أن واشنطن عرضت، منح الفلسطينيين حاملي الوثيقة المصرية، الذين ينتشرون في مصر وعدد من الدول العربية، الجنسية المصرية مقابل بنود عدة؛ منها: الإفراج عن المعونة الأميركية (غير العسكرية) للقاهرة، تقديم مساعدات جديدة تحسن الواقع الاقتصادي المصري، وتسهيل حصول القاهرة على الدفعات التالية من قرض "البنك الدولي".ونقلت الصحيفة، عن مصادرها، أن هذه العروض قُدّمت إلى البلدين خلال زيارات أجراها مسؤولون مقربون من الرئيس دونالد ترامب خلال الشهور الأخيرة، في إشارة إلى الجولة التي أجراها مستشار ترامب وصهره، جاريد كوشنير، والموفد الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، وشملت إسرائيل ومصر والأردن وقطر والسعودية.ووفق الصحيفة، هكذا يكتمل حل "إشكالية" اللاجئين- بعد خطوة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل- عبر عرقلة عمل (أونروا) تمهيداً لإقفالها، وإلغاء صفة لاجئ عن أبناء اللاجئين وأحفادهم، ثم إيجاد حل خارجي ونهائي للاجئين عبر توطينهم في أماكن سكنهم من الدول التي ستقبل ذلك، وإعادة توطين من هم خارجها عبر مؤسسات الأمم المتحدة في دول أخرى، على أن يكون التمويل خليجياً، كما تنقل المصادر ذاتها.