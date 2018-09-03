الاحتلال يُجبر مواطنة من بيت لحم على هدم منزلها

رام الله - دنيا الوطنأجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، مواطنة فلسطينية، من قرية (الولجة) غرب بيت لحم، على هدم منزلها بنفسها، بحجة عدم الترخيص.كما هددت سلطات الاحتلال، 3 منازل أخرى في القرية بالهدم خلال ساعات.وأفاد الناشط الشبابي، إبراهيم عوض الله، بأن المواطنة حنان محمد الرازم، شرعت بهدم منزلها بنفسها الواقع في منطقة عين جويزة، بعد التهديد من قبل الاحتلال لها وعبر إخطار سُلم لها، يتضمن هدم منزلها، وإذا لم تقم بذلك سيقومون بهدمه، وتتحمل هي كافة التكاليف.وأضاف عوض الله، أن المواطنة الرازم، أحضرت جرافة، وقامت بهدم المنزل الذي تبلغ مساحته (130) متراً، ويقطنه أفراد أسرتها منذ فترة.وأشار عوض الله إلى أن الإخطار يتضمن تهديد مالكي المنازل القيام بهدمه من قبلهم، وإن لم يتم ذلك، فإن سلطات الاحتلال ستقوم بذلك، وعلى نفقة مالكي المنازل.ووفق مصادر محلية، فإن قوة من جيش الاحتلال، اقتحت الولجة يوم أمس، وتمركزت في منطقتي خلة السمك وعين جويزة، وأخطرت 4 منازل بالهدم، تعود لكل من: حنان محمد الرازم، وخالد محمود أبو خيارة ، وعلاء حسين حجاجلة، ومحمد أبو التين.