قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية.واندلعت المواجهات بين الشبان، وجنود الاحتلال في مخيم بيت جبرين "العزة" وسط بيت لحم.إلى ذلك، اقتحم الاحتلال حيْ المطار مقابل مخيم قلنديا شمال القدس، كما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان، وقوات الاحتلال في مدينة قلقيلية، عقب اقتحام المدينة بأعداد كبيرة.وعرف من بين المعتقلين حتى الآن: الشاب معاذ محسن حرادن من قلقيلية، والأسير المحرر أمين شفيق القواسمي من مدينة الخليل.