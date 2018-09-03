شؤون فلسطينية

نتنياهو كان يخشى انفجار الأوضاع الأمنية قبل وقف أمريكا دعمها لـ (أونروا)

نتنياهو كان يخشى انفجار الأوضاع الأمنية قبل وقف أمريكا دعمها لـ (أونروا)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أفادت القناة العاشرة الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وجه منذ أسبوعين رسالة إلى الإدارة الأميركية، أبدى فيها تأييده لوقف الدعم الكامل، لوكالة الغوث الدولية (أونروا) في تغيير واضح لموقفه السابق من هذه الخطوة.

ونقلت القناة، عن أربعة مسؤولين إسرائيليين قولهم: إن نتنياهو قرر تغيير موقفه الرافض مسبقًا لوقف دعم (أونروا) في قطاع غزة والضفة الغربية، فقط لمنع تدهور الأوضاع الأمنية، دون أن يجري مناقشات مع الجهات الأمنية المختصة أو حتى مع وزراء المجلس الوزاري المصغر (كابينت).

وأشارت القناة إلى أن المسؤولين في الأجهزة الأمنية تفاجؤوا من الموقف الذي أبداه نتنياهو، دون أن يكونوا على علم به، بحسب ما نشرته صحيفة (القدس).

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