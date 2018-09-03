شؤون فلسطينية

اليوم.. الجيش الإسرائيلي سيبدأ بمناورات عسكرية بمستوطنات غلاف غزة

اليوم.. الجيش الإسرائيلي سيبدأ بمناورات عسكرية بمستوطنات غلاف غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن موقع (0404)، أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ صباح اليوم الاثنين، بمناورات عسكرية في مستوطنات غلاف غزة، مؤكداً أنها ستستغرق عدة ساعات .

وأشار الموقع ذاته، إلى أن سكان مستوطنات (غلاف غزة) سيعشرون بحركة كثيفة لقوات الجيش الاسرائيلي والمركبات والمروحيات، بالاضافة إلى أنهم سيسمعون دوي عدة انفجارات.

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