اليوم.. الجيش الإسرائيلي سيبدأ بمناورات عسكرية بمستوطنات غلاف غزة





وأشار الموقع ذاته، إلى أن سكان مستوطنات (غلاف غزة) سيعشرون بحركة كثيفة لقوات الجيش الاسرائيلي والمركبات والمروحيات، بالاضافة إلى أنهم سيسمعون دوي عدة انفجارات.

رام الله - دنيا الوطنأعلن موقع (0404)، أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ صباح اليوم الاثنين، بمناورات عسكرية في مستوطنات غلاف غزة، مؤكداً أنها ستستغرق عدة ساعات .