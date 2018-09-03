رأفت: الدول المانحة ستعقد اجتماعا نهاية الشهر بنيويورك لزيادة مساهمتها لـ (أونروا)





وقد دان رأفت، القرار الأمريكي، قائلا: "إن الادارة الامريكية تعتقد بأنها تستطيع انهاء قضية اللاجئين عبر هذا القرار المخالف لقرارات الشرعية الدولية، وهو جزء من خطة صفقة القرن التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية عبر تكريس الاحتلال والاستيطان، مؤكدا ان العديد من دول العالم رفضوا هذا القرار وعلى رأسهم الامين العام للأمم المتحدة".





واكد رأفت على اهمية خطاب الرئيس اواخر هذا الشهر امام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيتناول ممارسات سلطات الاحتلال في تكريس احتلالها واستيطانها الاستعماري في القدس وسائر انحاء الضفة، وتدمير خيار حل الدولتين، اضافة الى القرارات الاميركية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان الاستعماري كما سيدعو دول العالم والجمعية العامة من اجل اتخاذ القرارات الكفيلة بإلزام اسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي، اضافة الى ملف العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة.



وفي سياق ذي صلة، أشار رأفت الى ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستعقد غدا الاثنين، اجتماعا تشاوريا لبحث التطورات الاخيرة بقطع الولايات المتحدة مساهمتها المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).



رام الله - دنيا الوطنأعلن صالح رأفت نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي "فدا"، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن اجتماعا للدولة المانحة سيعقد نهاية الشهر الحالي في نيويورك؛ لزيادة مساهمتها لوكالة (أونروا) حتى تتمكن من مواصلة خدماتها للاجئين، مشيرا في ذات الإطار الى عقد اجتماع اخر لوزراء الخارجية العرب في القاهرة في الحادي عشر من الشهر الجاري لمناقشة الدعم المالي للوكالة، مجددا دعوته للدول العربية من اجل زيادة المساعدات التي تقدمها لميزانية الوكالة بعد القرار الاميركي الاخير.وأوضح رأفت في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الاحد، ان هناك تحركات للقيادة مع عدد من الدول بينها السويد واليابان اضافة الى دول عربية لحشدهم من اجل المشاركة الفاعلة في مؤتمر المانحين المقرر بنيويورك نهاية الشهر الحالي وانجاحه.