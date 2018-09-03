شؤون فلسطينية

رأفت: الدول المانحة ستعقد اجتماعا نهاية الشهر بنيويورك لزيادة مساهمتها لـ (أونروا)

رأفت: الدول المانحة ستعقد اجتماعا نهاية الشهر بنيويورك لزيادة مساهمتها لـ (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن صالح رأفت نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي "فدا"، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن اجتماعا للدولة المانحة سيعقد نهاية الشهر الحالي في نيويورك؛ لزيادة مساهمتها لوكالة (أونروا) حتى تتمكن من مواصلة خدماتها للاجئين، مشيرا في ذات الإطار الى عقد اجتماع اخر لوزراء الخارجية العرب في القاهرة في الحادي عشر من الشهر الجاري لمناقشة الدعم المالي للوكالة، مجددا دعوته للدول العربية من اجل زيادة المساعدات التي تقدمها لميزانية الوكالة بعد القرار الاميركي الاخير.

وأوضح رأفت في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الاحد، ان هناك تحركات للقيادة مع عدد من الدول بينها السويد واليابان اضافة الى دول عربية لحشدهم من اجل المشاركة الفاعلة في مؤتمر المانحين المقرر بنيويورك نهاية الشهر الحالي وانجاحه.

وقد دان رأفت، القرار الأمريكي، قائلا: "إن الادارة الامريكية تعتقد بأنها تستطيع انهاء قضية اللاجئين عبر هذا القرار المخالف لقرارات الشرعية الدولية، وهو جزء من خطة صفقة القرن التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية عبر تكريس الاحتلال والاستيطان، مؤكدا ان العديد من دول العالم رفضوا هذا القرار وعلى رأسهم الامين العام للأمم المتحدة".

واكد رأفت على اهمية خطاب الرئيس اواخر هذا الشهر امام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيتناول ممارسات سلطات الاحتلال في تكريس احتلالها واستيطانها الاستعماري في القدس وسائر انحاء الضفة، وتدمير خيار حل الدولتين، اضافة الى القرارات الاميركية بشأن القدس واللاجئين والاستيطان الاستعماري كما سيدعو دول العالم والجمعية العامة من اجل اتخاذ القرارات الكفيلة بإلزام اسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي، اضافة الى ملف العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الامم المتحدة.

وفي سياق ذي صلة، أشار رأفت الى ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستعقد غدا الاثنين، اجتماعا تشاوريا لبحث التطورات الاخيرة بقطع الولايات المتحدة مساهمتها المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

أخبار ذات صلة

اليوم.. الجيش الإسرائيلي سيبدأ بمناورات عسكرية بمستوطنات غلاف غزة

اليوم.. الجيش الإسرائيلي سيبدأ بمناورات عسكرية بمستوطنات غلاف غزة

فيديو: الأحمد: موسى ابو مرزوق أصبح يؤلف حتى يُفسد جهود المصالحة

فيديو: الأحمد: موسى ابو مرزوق أصبح يؤلف حتى يُفسد جهود المصالحة

مصر أبلغت إدارة معبر رفح باستئناف العمل فيه بدءاً من يوم الأربعاء

مصر أبلغت إدارة معبر رفح باستئناف العمل فيه بدءاً من يوم الأربعاء

اعتقال أربعة فلسطينيين بزعم عبورهم السياج الفاصل شرقي القطاع

اعتقال أربعة فلسطينيين بزعم عبورهم السياج الفاصل شرقي القطاع

الصفدي: عدة دول كثفت دعمها المالي والسياسي لـ (أونروا) بعد القرار الأمريكي

الصفدي: عدة دول كثفت دعمها المالي والسياسي لـ (أونروا) بعد القرار الأمريكي

إصابات إثر قمع الاحتلال للمسيرة البحرية شمال غزة

إصابات إثر قمع الاحتلال للمسيرة البحرية شمال غزة

قلقيلية: الشرطة توفر احتياجات مدرسية لأبناء مطلوب توجهت للقبض عليه

قلقيلية: الشرطة توفر احتياجات مدرسية لأبناء مطلوب توجهت للقبض عليه

صحفي إسرائيلي: الجندي المحتجز لدى حماس هدار غولدن على قيد الحياة

صحفي إسرائيلي: الجندي المحتجز لدى حماس هدار غولدن على قيد الحياة

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

اليوم.. الجيش الإسرائيلي سيبدأ بمناورات عسكرية بمستوطنات غلاف غزة

اليوم.. الجيش الإسرائيلي سيبدأ بمناورات عسكرية بمستوطنات غلاف غزة

اعتقال أربعة فلسطينيين بزعم عبورهم السياج الفاصل شرقي القطاع

اعتقال أربعة فلسطينيين بزعم عبورهم السياج الفاصل شرقي القطاع

إصابات إثر قمع الاحتلال للمسيرة البحرية شمال غزة

إصابات إثر قمع الاحتلال للمسيرة البحرية شمال غزة

قلقيلية: الشرطة توفر احتياجات مدرسية لأبناء مطلوب توجهت للقبض عليه

قلقيلية: الشرطة توفر احتياجات مدرسية لأبناء مطلوب توجهت للقبض عليه

الوزيرة معايعة تستقبل عمدة بودابست الهنغارية

الوزيرة معايعة تستقبل عمدة بودابست الهنغارية

نتنياهو: لن تكون هناك تسوية في غزة بدون استعادة غولدن وشاؤول

نتنياهو: لن تكون هناك تسوية في غزة بدون استعادة غولدن وشاؤول

اتحاد الكتاب الفلسطينيين ورابطة الكتاب الأردنيين يوقعان مذكرة تفاهم

اتحاد الكتاب الفلسطينيين ورابطة الكتاب الأردنيين يوقعان مذكرة تفاهم

الدول المانحة تعقد سلسلة اجتماعات لبحث الأزمة المالية لـ (أونروا)

الدول المانحة تعقد سلسلة اجتماعات لبحث الأزمة المالية لـ (أونروا)

منوعات

تيم حسن يُغازل زوجته وفاء الكيلاني برسالة خاصة

تيم حسن يُغازل زوجته وفاء الكيلاني برسالة خاصة

تعرف على القصة.. هذا الفنان تزوجته حلا شيحة وانفصلت عنه قبل الزفاف بأيام

تعرف على القصة.. هذا الفنان تزوجته حلا شيحة وانفصلت عنه قبل الزفاف بأيام

نانسي عجرم تستعرض حملها بفستان أسود

نانسي عجرم تستعرض حملها بفستان أسود

ليلى علوي تثير الجدل بطريقة رقصها على أنغام عمرو دياب

ليلى علوي تثير الجدل بطريقة رقصها على أنغام عمرو دياب

ماذا يفعل سعد الحريري بين الراقصة دينا وتامر حبيب؟

ماذا يفعل سعد الحريري بين الراقصة دينا وتامر حبيب؟

فيديو: بعد سعد لمجرد.. فضيحة تحرّش جديدة ضحيّتها نجمة معروفة

فيديو: بعد سعد لمجرد.. فضيحة تحرّش جديدة ضحيّتها نجمة معروفة

فيديو: رحيل الفنانة القديرة كوثر رمزي .. وما علاقتها بمذبحة الراحلة ذكرى؟

فيديو: رحيل الفنانة القديرة كوثر رمزي .. وما علاقتها بمذبحة الراحلة ذكرى؟

فيديو..رجل إطفاء يخرج عن صمته ويكشف آخر كلمات للأميرة ديانا قبل وفاتها

فيديو..رجل إطفاء يخرج عن صمته ويكشف آخر كلمات للأميرة ديانا قبل وفاتها

فيديو: هل تزوجت نجوى كرم سرًا؟

فيديو: هل تزوجت نجوى كرم سرًا؟

فيديو: أصالة ترد على السُخرية &#34;القاسية&#34; من مظهرها بزفاف محمد عادل إمام

فيديو: أصالة ترد على السُخرية "القاسية" من مظهرها بزفاف محمد عادل إمام

عربي

المالكي يُعلن عدم ترشحه لمنصب رئيس وزراء العراق

المالكي يُعلن عدم ترشحه لمنصب رئيس وزراء العراق

الشرطة القبرصية تنتشل مهاجرين سوريين قرب سواحلها

الشرطة القبرصية تنتشل مهاجرين سوريين قرب سواحلها

شاهد: الحريري يكشف لأول مرة أسباب إعلانه الاستقالة من قلب السعودية

شاهد: الحريري يكشف لأول مرة أسباب إعلانه الاستقالة من قلب السعودية

هل تحول السعودية قطر إلى جزيرة وسط الماء؟

هل تحول السعودية قطر إلى جزيرة وسط الماء؟