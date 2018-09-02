فيديو: الأحمد: موسى ابو مرزوق أصبح يؤلف حتى يُفسد جهود المصالحة



وأضاف: "إذا كانت النية صحيحة لدى حركة حماس في تنفيذ المصالحة، فإن كافة الامور العالقة ستسير لوحدها"، متابعا بقوله: "مصر شعرت بأن هناك تهرباً من قبل حركة حماس".



وأعرب الاحمد، عن ثقته، بالجهود المصرية في ملف المصالحة الفلسطينية، مشددا على ضرورة أن تستمر في هذا الملف، مؤكدا على أن حركته متمسكة بالوحدة الوطنية الفلسطينية.



وفيما يتعلق بالتهدئة، أكد الأحمد أنها عمل وطني، ولكن المصالحة أولاً، فهي عمل وطني يجب ان يتم، وقال: "قبرنا قضية الميناء والمم المائي او البحري قبل أن تصبح حقيقة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن قضية الميناء والمطار هي جزء من سيادة الدولة.



وأضاف: "لا نستأجر عند دولة، ولا دولة تستأجرنا لتمرير صفقة القرن"، متابعا بقوله: "صفقة القرن لم يكتب لها النجاح بجهود القيادة الفلسطينية"، مؤكدا في الوقت ذاته، أن محمد العمادي السفير القطري في الاراضي الفلسطينية، أكد أن هناك اتصالات بين حركة حماس واسرائيل.



وبين الأحمد، أنه من الملاحظ، في ظل الحديث عن التهدئة زاد حجم القرارات الاسرائيلية المتعلقة ببناء المستوطنات واقتحامات لباحات المسجد الاقصى المبارك.







وشدد الاحمد على ضرورة ان تكون التهدئة على غرار تهدئة 2014 عندما شكل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وفداً يمثل دولة فلسطين، دون ان يقول احدا انه من فصيل كذا وفصيل كذا.





في السياق ذاته، أكد عضو اللجنتين المركزية والتنفييذية أن أمريكا واسرائيل تحدثوا عن مطار في ايلات، حيث قال: "كان نيكولاي ميلادينوف ينسق بين جميع الاطراف بما يخدم السياسة الامريكية والاسرائيلية".





وأضاف: "ميلادينوف قال انه كان هناك اتفاق بين حماس واسرائيل لاقامة مدرج مطار قاعدة عسكرية في ايلات، وتستقبل طائرات تركية وقطرية، تنقل المواطنين الذين يذهبوا من غزة بالحافلات، ولا يحق لهم العودة عبر المدرج".





وتابع: "مصر عندما علمت بذلك، رفضت، وأبلتغتنا، وصرحت، وقامت بجهد مشكور مع قبرص وغيرها؛ لمنع ذلك"، مشددا على ضرورة ان يكون هناك ميناء في غزة، وليس لاهل القطاع وانما لأهالي فلسطين كاملا.

وقال الاحمد، خلال لقاء له عبر تلفزيون (فلسطين) مساء اليوم الأحد: "منذ الوقت الذي لم يعد ابو مرزوق يعمل بملف انهاء الانقسام، أصبح يؤلف من عنده، حتى يفسد جهود المصالحة".وفي السياق، أوضح الاحمد، أن وفد حماس برئاسة صالح العاروري، وصل الى العاصمة المصرية القاهرة ولم يكن معهم رد متعلق بالمصالحة.وشدد الاحمد على ضرورة العودة الى استئناف تنفيذ اتفاق المصالحة 12/10/2017، من حيث توقف، لافتا إلى أن وفد من حركة فتح سيتوجه قريبا الى العاصمة المصرية القاهرة؛ لاستئناف مناقشة ملف المصالحة، وملفات أخرى.وحول تصريحات يحيى السنوار قائد حركة حماس في قطاع غزة خلال اجتماعه بمجموعة من الكتاب، قال الأحمد: "ما قاله السنوار خلال لقاءه مع الكتاب، بناقض مواقفه من المصالحة التي ابداها سابقا".