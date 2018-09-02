شؤون فلسطينية

أبو ردينة: فكرة الكونفدرالية موجودة على جدول أعمال القيادة منذ العام 1984

أبو ردينة: فكرة الكونفدرالية موجودة على جدول أعمال القيادة منذ العام 1984
رام الله - دنيا الوطن
أكد نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، أن فكرة الكونفدرالية موجودة على جدول أعمال القيادة الفلسطينية منذ العام 1984، لافتاً إلى أن موقف القيادة منذ ذلك الحين، وإلى الآن يؤكد أن حل الدولتين، هو المدخل للعلاقة الخاصة مع الأردن.

وقال أبو ردينة: "إن قرار الكونفدرالية يقرره الشعبان"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وكانت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، قالت: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرض على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فكرة الكونفدرالية مع الأردن، وقد وافق الأخير على ذلك، ولكن بشرط، أن تكون إسرائيل جزءاً منها.

ولكن الأردن على لسان الناطقة باسم الحكومة جمانة غنيمات، أكدت أن فكرة الكونفدرالية، ليست محل نقاش أو حديث، وأنه لا بديل عن حل الدولتين.

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