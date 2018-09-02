مصر أبلغت إدارة معبر رفح باستئناف العمل فيه بدءاً من يوم الأربعاء





وأشارت الإدارة في تصريح لها، إلى أن العمل على معبر رفح البري، سيتم بالاتجاهين للمغادرين والقادمين.





يشار إلى أن العمل على (معبر رفح) توقف خلال الأيام الماضية، واقتصر عمله فقط على عودة الحجاج الفلسطينيين إلى قطاع غزة، حيث من المقرر، أن يصل الفوج الأخير من الحجاج غداً الاثنين.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة معبر رفح البري، أن الجانب المصري، أبلغت باستئناف العمل على المعبر بدءاً من يوم الأربعاء 5/9/2018.