مصر أبلغت إدارة معبر رفح باستئناف العمل فيه بدءاً من يوم الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة معبر رفح البري، أن الجانب المصري، أبلغت باستئناف العمل على المعبر بدءاً من يوم الأربعاء 5/9/2018.
أعلنت إدارة معبر رفح البري، أن الجانب المصري، أبلغت باستئناف العمل على المعبر بدءاً من يوم الأربعاء 5/9/2018.
وأشارت الإدارة في تصريح لها، إلى أن العمل على معبر رفح البري، سيتم بالاتجاهين للمغادرين والقادمين.
يشار إلى أن العمل على (معبر رفح) توقف خلال الأيام الماضية، واقتصر عمله فقط على عودة الحجاج الفلسطينيين إلى قطاع غزة، حيث من المقرر، أن يصل الفوج الأخير من الحجاج غداً الاثنين.
التعليقات