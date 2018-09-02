شؤون فلسطينية

اعتقال أربعة فلسطينيين بزعم عبورهم السياج الفاصل شرقي القطاع

اعتقال أربعة فلسطينيين بزعم عبورهم السياج الفاصل شرقي القطاع
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، أربعة فلسطينيين، بزعم عبورهم السياج الفاصل من قطاع غزة، قرب كيبوتس (نيريم) شرقي مدينة غزة، نحو مجلس (أشكول).

يشار إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت العديد من الفلسطينيين، منذ بدء مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، يوم 30 آذار/مارس، وما قبله، بزعم عبورهم السياج الفاصل من القطاع نحو المستوطنات.


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اعتقال أربعة فلسطينيين بزعم عبورهم السياج الفاصل شرقي القطاع

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