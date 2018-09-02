اعتقال أربعة فلسطينيين بزعم عبورهم السياج الفاصل شرقي القطاع











يشار إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت العديد من الفلسطينيين، منذ بدء مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، يوم 30 آذار/مارس، وما قبله، بزعم عبورهم السياج الفاصل من القطاع نحو المستوطنات.

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، أربعة فلسطينيين، بزعم عبورهم السياج الفاصل من قطاع غزة، قرب كيبوتس (نيريم) شرقي مدينة غزة، نحو مجلس (أشكول).