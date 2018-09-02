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الأردن: مقترح الكنفدرالية مع فلسطين ليس مطروحاً للنقاش.. ولا بديل عن حل الدولتين

الأردن: مقترح الكنفدرالية مع فلسطين ليس مطروحاً للنقاش.. ولا بديل عن حل الدولتين
رام الله - دنيا الوطن
 أكدت جمانة غنيمات، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة الأردنية، أن مقترح الكنفدرالية بين الأردن وفلسطين ليس مطروحاً للحديث والنقاش.

وقالت غنيمات في تصريح لوكالة (عمون) الأردنية: "إن الموقف الأردني ثابت وواضح، تجاه القضية الفلسطينية، ويقوم على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأشارت إلى أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أكد على أنه لا بديل عن حل الدولتين، وأنه قاد الجهود الدبلوماسية لتكريس الموقف الأردني.

وكانت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إقامة كونفدرالية مع الأردن، حيث وافق الأخير عليها ولكن بشرط، هو أن تكون إسرائيل جزءاً منها.

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