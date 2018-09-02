إصابات إثر قمع الاحتلال للمسيرة البحرية شمال غزة

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين المشاركين في التظاهرة البحرية "السلمية" شمال القطاع، بعد إطلاق زوارق الاحتلال النار وقنابل الغاز تجاه سفن التظاهرة.وبحسب وكالة (الرأي)، فإن زوارق الاحتلال، لاحقت سفن التظاهرة، وأطلقت النار وقنابل الغاز تجاهها، وتجاه المواطنين المصطافين على شاطئ البحر.وأشارت إلى أن قوات الاحتلال المتمركزة قرب شاطئ شمال غرب بيت لاهيا، أطلقت النار وقنابل الغاز تجاه المواطنين المتجمهرين ضمن المسير البحري لكسر الحصار، ما أدى لإصابة متظاهر بطلق ناري بالقدم، بالإضافة الى 25 آخرين بحالات اختناق بالغاز.وذكر أن بحرية الاحتلال، منعت المسير البحري من التقدم ولاحقت السفن المشاركة فيه.وأطلقت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار مساء اليوم، المسير البحري السادس خلال مؤتمر صحفي عقدته بميناء غزة، معبرة فيه عن رفضها التام لإجراءات الاحتلال لتحديده "المنطقة العازلة" في شمال قطاع غزة.