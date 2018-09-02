قلقيلية: الشرطة توفر احتياجات مدرسية لأبناء مطلوب توجهت للقبض عليه

رام الله - دنيا الوطنتوجهت قوة من شرطة محافظة قلقيلية لإحضار مطلوب من إحدى القرى، صادر بحقه مذكرات قضائية؛ لعدم دفع الدين؛ لتجد أن أبناءه لم يتمكنوا من الذهاب للمدارس؛ لعدم تمكن والدهم المطلوب من توفير الاحتياجات المدرسية من ملابس وشنط وقرطاسية.وفي تفاصيل القضية، يقول العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة: "إن معلومات وردت للشرطة القضائية، بوجود الشخص المطلوب داخل منزله، وعلى الفور تحركت قوة من شرطة كفر زيباد والشرطة القضائية، وعند وصولها تبين بان العائلة تعاني أوضاعاً مادية صعبة لدرجة أن الأب لم يتمكن من توفير أدنى المتطلبات والاحتياجات المدرسية لأبنائه، مما جعل الأبناء، يستنكفون عن التوجه لمدارسهم".وأضاف ارزيقات: "بتعليمات من مدير شرطة المحافظة، قامت الشرطة بتوفير كل ما يحتاجونه، وإرسالهم لمدارسهم، والتواصل مع المجلس القروي لمتابعة حالة الأسرة".وبيّن ارزيقات: أن ذلك يأتي تنفيذاً لتعليمات اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة، بضرورة الحفاظ على كرامة المواطن ومراعاة الظروف الخاصة، عند تنفيذ القانون والسياسة المجتمعية التي تنتهجها الشرطة في تنفيذ واجباتها الشرطية.