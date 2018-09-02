عاجل

  • الاحمد: بعد تفجير موكب الحمد الله واللواء ماجد فرجت توقف كل شيء

  • الأحمد: حماس ادعت ان هناك ورقة مصرية ولكن مصر اكدت انها ليست ورقة

  • الاحمد: التحرك المصري الاخير بدا اكثر من شهر ونصف وكان يناقش موضوع المصالحة فقط

شؤون فلسطينية

قلقيلية: الشرطة توفر احتياجات مدرسية لأبناء مطلوب توجهت للقبض عليه

قلقيلية: الشرطة توفر احتياجات مدرسية لأبناء مطلوب توجهت للقبض عليه
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
توجهت قوة من شرطة محافظة قلقيلية لإحضار مطلوب من إحدى القرى، صادر بحقه مذكرات قضائية؛ لعدم دفع الدين؛ لتجد أن أبناءه لم يتمكنوا من الذهاب للمدارس؛ لعدم تمكن والدهم المطلوب من توفير الاحتياجات المدرسية من ملابس وشنط وقرطاسية.

وفي تفاصيل القضية، يقول العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة: "إن معلومات وردت للشرطة القضائية، بوجود الشخص المطلوب داخل منزله، وعلى الفور تحركت قوة من شرطة كفر زيباد والشرطة القضائية، وعند وصولها تبين بان العائلة تعاني أوضاعاً مادية صعبة لدرجة أن الأب لم يتمكن من توفير أدنى المتطلبات والاحتياجات المدرسية لأبنائه، مما جعل الأبناء، يستنكفون عن التوجه لمدارسهم".

وأضاف ارزيقات: "بتعليمات من مدير شرطة المحافظة، قامت الشرطة بتوفير كل ما يحتاجونه، وإرسالهم لمدارسهم، والتواصل مع المجلس القروي لمتابعة حالة الأسرة".

وبيّن ارزيقات: أن ذلك يأتي تنفيذاً لتعليمات اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة، بضرورة الحفاظ على كرامة المواطن ومراعاة الظروف الخاصة، عند تنفيذ القانون والسياسة المجتمعية التي تنتهجها الشرطة في تنفيذ واجباتها الشرطية.

أخبار ذات صلة

مصر أبلغت إدارة معبر رفح باستئناف العمل فيه بدءاً من يوم الأربعاء

مصر أبلغت إدارة معبر رفح باستئناف العمل فيه بدءاً من يوم الأربعاء

اعتقال أربعة فلسطينيين بزعم عبورهم السياج الفاصل شرقي القطاع

اعتقال أربعة فلسطينيين بزعم عبورهم السياج الفاصل شرقي القطاع

الصفدي: عدة دول كثفت دعمها المالي والسياسي لـ (أونروا) بعد القرار الأمريكي

الصفدي: عدة دول كثفت دعمها المالي والسياسي لـ (أونروا) بعد القرار الأمريكي

إصابات إثر قمع الاحتلال للمسيرة البحرية شمال غزة

إصابات إثر قمع الاحتلال للمسيرة البحرية شمال غزة

صحفي إسرائيلي: الجندي المحتجز لدى حماس هدار غولدن على قيد الحياة

صحفي إسرائيلي: الجندي المحتجز لدى حماس هدار غولدن على قيد الحياة

الوزيرة معايعة تستقبل عمدة بودابست الهنغارية

الوزيرة معايعة تستقبل عمدة بودابست الهنغارية

ترامب يقترح على الرئيس عباس كونفدرالية مع الأردن والأخير وافق بشرط

ترامب يقترح على الرئيس عباس كونفدرالية مع الأردن والأخير وافق بشرط

نتنياهو: لن تكون هناك تسوية في غزة بدون استعادة غولدن وشاؤول

نتنياهو: لن تكون هناك تسوية في غزة بدون استعادة غولدن وشاؤول

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

اعتقال أربعة فلسطينيين بزعم عبورهم السياج الفاصل شرقي القطاع

اعتقال أربعة فلسطينيين بزعم عبورهم السياج الفاصل شرقي القطاع

قلقيلية: الشرطة توفر احتياجات مدرسية لأبناء مطلوب توجهت للقبض عليه

قلقيلية: الشرطة توفر احتياجات مدرسية لأبناء مطلوب توجهت للقبض عليه

الوزيرة معايعة تستقبل عمدة بودابست الهنغارية

الوزيرة معايعة تستقبل عمدة بودابست الهنغارية

نتنياهو: لن تكون هناك تسوية في غزة بدون استعادة غولدن وشاؤول

نتنياهو: لن تكون هناك تسوية في غزة بدون استعادة غولدن وشاؤول

اتحاد الكتاب الفلسطينيين ورابطة الكتاب الأردنيين يوقعان مذكرة تفاهم

اتحاد الكتاب الفلسطينيين ورابطة الكتاب الأردنيين يوقعان مذكرة تفاهم

الدول المانحة تعقد سلسلة اجتماعات لبحث الأزمة المالية لـ (أونروا)

الدول المانحة تعقد سلسلة اجتماعات لبحث الأزمة المالية لـ (أونروا)

التربية وجوال تكرّمان أوائل طلبة &#34;الإنجاز&#34; والجامعات والكليات وذوي الإعاقة

التربية وجوال تكرّمان أوائل طلبة "الإنجاز" والجامعات والكليات وذوي الإعاقة

التربية و&#34;القدس المفتوحة&#34; توقعان مذكرة تفاهم في مجال تفعيل برامج التعليم المهني

التربية و"القدس المفتوحة" توقعان مذكرة تفاهم في مجال تفعيل برامج التعليم المهني

منوعات

تيم حسن يُغازل زوجته وفاء الكيلاني برسالة خاصة

تيم حسن يُغازل زوجته وفاء الكيلاني برسالة خاصة

تعرف على القصة.. هذا الفنان تزوجته حلا شيحة وانفصلت عنه قبل الزفاف بأيام

تعرف على القصة.. هذا الفنان تزوجته حلا شيحة وانفصلت عنه قبل الزفاف بأيام

نانسي عجرم تستعرض حملها بفستان أسود

نانسي عجرم تستعرض حملها بفستان أسود

ليلى علوي تثير الجدل بطريقة رقصها على أنغام عمرو دياب

ليلى علوي تثير الجدل بطريقة رقصها على أنغام عمرو دياب

ماذا يفعل سعد الحريري بين الراقصة دينا وتامر حبيب؟

ماذا يفعل سعد الحريري بين الراقصة دينا وتامر حبيب؟

فيديو: بعد سعد لمجرد.. فضيحة تحرّش جديدة ضحيّتها نجمة معروفة

فيديو: بعد سعد لمجرد.. فضيحة تحرّش جديدة ضحيّتها نجمة معروفة

فيديو: رحيل الفنانة القديرة كوثر رمزي .. وما علاقتها بمذبحة الراحلة ذكرى؟

فيديو: رحيل الفنانة القديرة كوثر رمزي .. وما علاقتها بمذبحة الراحلة ذكرى؟

فيديو..رجل إطفاء يخرج عن صمته ويكشف آخر كلمات للأميرة ديانا قبل وفاتها

فيديو..رجل إطفاء يخرج عن صمته ويكشف آخر كلمات للأميرة ديانا قبل وفاتها

فيديو: هل تزوجت نجوى كرم سرًا؟

فيديو: هل تزوجت نجوى كرم سرًا؟

فيديو: أصالة ترد على السُخرية &#34;القاسية&#34; من مظهرها بزفاف محمد عادل إمام

فيديو: أصالة ترد على السُخرية "القاسية" من مظهرها بزفاف محمد عادل إمام

عربي

الشرطة القبرصية تنتشل مهاجرين سوريين قرب سواحلها

الشرطة القبرصية تنتشل مهاجرين سوريين قرب سواحلها

شاهد: الحريري يكشف لأول مرة أسباب إعلانه الاستقالة من قلب السعودية

شاهد: الحريري يكشف لأول مرة أسباب إعلانه الاستقالة من قلب السعودية

هل تحول السعودية قطر إلى جزيرة وسط الماء؟

هل تحول السعودية قطر إلى جزيرة وسط الماء؟

(بافار) و(كوثر).. إيران ترسل طائرات ودفاع جوي إلى سوريا

(بافار) و(كوثر).. إيران ترسل طائرات ودفاع جوي إلى سوريا