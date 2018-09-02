صحفي إسرائيلي: الجندي المحتجز لدى حماس هدار غولدن على قيد الحياة

رام الله - دنيا الوطنأثارت تغريدة نشرها الصحفي والمحلل السياسي في (القناة 20) شمعون ريكلين، عاصفة من الغضب في أوساط عائلة الضابط المحتجز لدى حركة (حماس) في قطاع غزة هدار غولدن.ووفقاً لإذاعة الجيش، فقد قال ريكلين في برنامج (من الجانب الآخر) الذي تبثه إذاعة الجيش أسبوعياً، والذي يتم فيه تداول عناوين الصحف والأخبار: "حماس لا تحتفظ بجثامين جنود أو مفقودين آخرين" في تلميح منه إلى أن الجندي هدار غولدن على قيد الحياة، بحسب ما نقله موقع (عكا).هذا وقد أثارت تصريحات الصحفي ريكلين، غضباً واسعاً في أوساط عائلة هدار غولدن ، حيث تطرق سمحا غولدن والد هدار في برنامج آخر بثته إذاعة الجيش، إلى تصريحات ريكلين، واصفاً إياه بغير الأخلاقي، وأنه قد فقد كل القيم اليهودية.وأضاف والد هدار: "إن جميع المستويات العسكرية والسياسية، بما في ذلك رئيس الأركان الجنرال غادي أيزنكوت، قد أبلغوه بأن جثة ابنه هدار بيد (حماس) في غزة.