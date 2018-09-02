شؤون فلسطينية

ترامب يقترح على الرئيس عباس كونفدرالية مع الأردن والأخير وافق بشرط

ترامب يقترح على الرئيس عباس كونفدرالية مع الأردن والأخير وافق بشرط
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، الأحد، ما قاله الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمندوبين من حركة (السلام الآن) الإسرائيلية خلال لقائه بهم في مدينة رام الله.

وحسب الصحيفة، التي نقل عنها موقع (المصدر) الإسرائيلية، قال الرئيس عباس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هو الذي يرفض الالتقاء به، لافتاً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرض عليه كونفدرالية مع الأردن، وفق الصحيفة.

وأوضح الرئيس عباس، أن طاقم المفاوضات الأمريكي عرض أمامه خطة سياسية، تستند إلى إقامة كونفدرالية مع الأردن، وأنه يوافق على برنامج كهذا فقط إذا كانت إسرائيل جزءاً من الكونفدرالية.

وتابع الرئيس، حسب الصحيفة: "سُئلت إذا كنت أومن بالفيدرالية مع الأردن، أجبت: نعم، أريد إقامة كونفدرالية ثلاثية مع الأردن وإسرائيل، وسألت إذا كان الإسرائيليون يوافقون على هذا الاقتراح، والولايات المتحدة عدوة الفلسطينيين، وتلغي إمكانية صنع السلام".

وحسب الصحيفة، أكد الرئيس عباس أنه يعارض مبادَرة ترامب متابعاً: "التقيت ترامب أربع مرات، أوضح لي أنه يؤمن بحل الدولتين، وبإقامة دولة منزوعة السلاح، مؤكداً أن حلف الناتو سيحافظ على الأمن".

وفق أقوال الرئيس عباس، ترفض إسرائيل المفاوضات مع الفلسطينيين، رغم أن الروس بادروا إلى إجراء لقاءات في فرصتين، وبادر اليابانيون، الهولنديون، والبلجيكيون إلى إجراء لقاءات أيضاً. 

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