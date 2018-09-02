اتحاد الكتاب الفلسطينيين ورابطة الكتاب الأردنيين يوقعان مذكرة تفاهم

رام الله - دنيا الوطنوقع الاتحاد العام للكتاب والادباء الفلسطينيين ورابطة الكتاب الأردنيين في عمان مذكرة تفاهم وتكامل لتعزيز التعاون والتكامل وذلك بحضور رئيس رابطة الكتاب الاردنيين الاستاذ محمود الضمور والأمين العام للاتحاد العام للكتاب والادباء الفلسطينيين الاستاذ نافذ الرفاعي وبمشاركة عضوي الامانة العامة لاتحاد الكتاب والآدباء الفلسطينيين الأستاذ جهاد صالح والدكتور حسن عبدالله.ومن رابطة الكتاب الأردنيين الأستاذ سعد الدين شاهين والأديبة روضة الهدهد والروائي علي العامري والشاعر موسى حوامدة والكاتب هاشم غرايبة.قال رئيس الرابطة الاستاذ. ضمور، إن الكتاب الفلسطينيين يجب أن يعتبروا أن مقر الرابطة هو مقرهم في عمان يستطيعون استخدامه والاستفادة من مرافقه وامكانياته، مؤكداً أن قضية فلسطين هي قضية كل الكتاب والمبدعين.وأضاف ضمور، أن التكامل بين الكتاب الفلسطينيين والكتاب الاردنيين هو واجب قومي للنهوض بالواقع الثقافي في البلدين وتطويره نظراً لأهمية الثقافة في حياتنا من منطلق انها تشكل سياجا حاميا وضامنا للوحدة والاستقرار.ومن جانبه، أكد الاستاذ الرفاعي، إن الاتحاد العام للكتاب والادباء الفلسطينيين جعل الأردن ورابطة الكتاب وجهته الاولى في برنامجه خارج فلسطين نظراً لخصوصية العلاقة الفلسطينية الاردنية على المستويات التاريخية والجغرافية والثقافية والاقتصادية، معتبراً أن وثيقة التفاهم جاءت منسجمة تماما مع هذه الخصوصية.وقال رفاعي: "سيكون أمام الرابطة والاتحاد الكثير مما يتطلب انجازه لصالح الكتاب والأدباء في البلدين الشقيقين الذين يستندون إلى قواسم مشتركة كثيرة".