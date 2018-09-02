الدول المانحة تعقد سلسلة اجتماعات لبحث الأزمة المالية لـ (أونروا)

رام الله - دنيا الوطنكشف سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، عن سلسلة اجتماعات ستعقدها الدول المانحة وتلك المعنية بقضية اللاجئين وبحضور من 12-15 دولة منها الأردن واليابان والسويد وبمشاركة فلسطين لمعالجة الأزمة المالية التي تعانيها وكالة الأونروا في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري في نيويورك وبروكسل.وشدد منصور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأحد، على أهمية اتخاذ اجراءات عادلة لضمان استمرارية عمل وكالة (أونروا) في ظل هذا الابتزاز الذي تمارسه أمريكا على القيادة بهدف تركيعها لتمرير صفقة القرن.وقال منصور، إنه لا نية للجمعية العامة للأمم المتحدة التي أعطت الولاية للأونروا أن تنهي هذا الحق للوكالة وإنما هناك شبه اجماع من الناحية السياسية لدى المجتمع الدولي بالإقرار بأن قضية اللاجئين يجب أن تحل حلا عادلا ضمن أي عملية سياسية قادمة.