على مستوى المندوبين العرب.. اجتماع استثنائي بالجامعة العربية لبحث أزمة (أونروا)

رام الله - دنيا الوطنكشف سفير فلسطين لدى مصر، ذياب اللوح، عن اجتماع استثنائي سيعقد قُبيل اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدورة العادية المقررة في الحادي عشر من الشهر الجاري على أن يعقد اجتماع على مستوى المندوبين في التاسع من الشهر ذاته لبحث مواجهة القرار الأمريكي بشأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).وقال اللوح، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأحد، إن الاجتماع الاستثنائي جاء بمبادرة من المملكة الأردنية الهاشمية وبعد التنسيق بين وزير خارجيتها أيمن الصفدي ووزير الشؤون الخارجية د .رياض المالكي وذلك لمواجهة القرار الأمريكي ووضع خطة أمان عربية لإنقاذ الأونروا ومنع انهيارها.وأضاف اللوح أن مواجهة القرار الأمريكي مدرجٌ أيضا على جدول أعمال وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم المرتقب، مشيرا إلى أن دولا عربية رفعت نسبة مساهمتها المالية للأونروا، في وقت أعلنت فيه كل من فرنسا والاتحاد الأوروبي عن مساهمات عاجلة لميزانية الوكالة.وأوضح سفير فلسطين لدى مصر أن القرار الأمريكي بقطع المساهمة المالية للأونروا هو قرارٌ سياسي ويستهدف شطب قضية اللاجئين عن طاولة المفاوضات ، مؤكدا بأن هناك تحركا سياسيا ودبلوماسية بدأته القيادة من القاهرة لمواجهة هذا القرار.