ثلاث ملفات رئيسية على أجندة اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غداً

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، أن اجتماعا للجنة التنفيذية سيُعقد غداً وعلى أجندته في الشأن السياسي قرار أمريكا بقطع مساهمتها المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) وملف المصالحة وزيارة الوفد الأمني المصري لفلسطين ولقائه مع الرئيس محمود عباس.وقال مجدلاني، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأحد، إن الاجتماع يأتي في سياق قرار اللجنة التنفيذية بعقد اجتماع أسبوعي لها وتحضيراً لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني والعشرين من الشهر الجاري وخطاب الرئيس محمود عباس المرتقب وأيضاً لتوضيح العلاقات بين دوائر منظمة التحرير والصلاحيات والمسؤوليات لكل منها وعلاقتها بالمؤسسات والوزارات الأخرى.