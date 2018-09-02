التربية و"القدس المفتوحة" توقعان مذكرة تفاهم في مجال تفعيل برامج التعليم المهني

وقع وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، ورئيس جامعة القدس المفتوحة أ.د. يونس عمرو، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم للتعاون وتنسيق الأدوار فيما يتعلق بدعم وتفعيل برامج التعليم المهني في فلسطين.





وحضر مراسم التوقيع عن وزارة التربية، الوكيل د. بصري صالح، والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج، والقائم بأعمال مدير عام التعليم المهني والتقني م. وسام نخلة، والقائم بأعمال مدير العلاقات الدولية والعامة نيفين مصلح، ومن جامعة القدس المفتوحة القائم بأعمال مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع م. محمد فحل.

رام الله - دنيا الوطنوأكد صيدم دور الوزارة في إعداد السياسات والخطط العامة للتعليم المهني والتقني ومراجعتها وتطويرها، والإشراف المباشر على مؤسسات التعليم المهني والتقني الحكومية والخاصة، وترسيخ مبدأ الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، والعمل على تعزيز العلاقة بين المؤسسات التعليمية والتدريبية ومواقع العمل والإنتاج.وشدد الوزير على أهمية توقيع هذه المذكرة التي تبرهن على حرص الوزارة واهتمامها بقطاع التعليم المهني والتقني والنهوض به بما ينسجم مع حاجة سوق العمل المحلية والعالمية وخدمة غايات التنمية الوطنية، معبراً عن اعتزازه بالشراكة مع جامعة القدس المفتوحة في العديد من المجالات.بدوره، قال عمرو: هذه المذكرة جاءت انطلاقاً من أهمية التعليم والتدريب المهني والتقني في تدريب وتشغيل الشباب، وتأهيلهم لتحقيق التنمية والتطوير الوطني، وتنفيذ مشاريع تحظى باهتمام القطاعات المختلفة كافة للمساهمة في مكافحة الفقر والبطالة، مؤكداً التزام الجامعة بتجهيز برامج التعليم المهني المتخصص واعتمادها من الجهات ذات العلاقة والاختصاص، وضمن الأولويات الوطنية.وبين أن جامعة القدس المفتوحة تعمل على تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية وفق فلسفة التعلم المدمج ودوائر التعليم المستمر، ولديها مراكز فنية وتدريبية تقدم خدمات التدريب الفني والمهني لجميع شرائح المجتمع الفلسطيني في جميع فروع الجامعة المنتشرة في محافظات الوطن.وتتضمن المذكرة وضع خطة تنفيذية لتطوير واعتماد برامج تعليم مهنية في جامعة القدس المفتوحة، بحيث يمنح خريج هذه البرامج شهادة الدبلوم المهني المتخصص صادرة عن دائرة التعليم المستمر في الجامعة.