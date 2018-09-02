شؤون فلسطينية

التربية و"القدس المفتوحة" توقعان مذكرة تفاهم في مجال تفعيل برامج التعليم المهني

التربية و"القدس المفتوحة" توقعان مذكرة تفاهم في مجال تفعيل برامج التعليم المهني
جانب من الفعالية
رام الله - دنيا الوطن
وقع وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، ورئيس جامعة القدس المفتوحة أ.د. يونس عمرو، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم للتعاون وتنسيق الأدوار فيما يتعلق بدعم وتفعيل برامج التعليم المهني في فلسطين.

وحضر مراسم التوقيع عن وزارة التربية، الوكيل د. بصري صالح، والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. إيهاب القبج، والقائم بأعمال مدير عام التعليم المهني والتقني م. وسام نخلة، والقائم بأعمال مدير العلاقات الدولية والعامة نيفين مصلح، ومن جامعة القدس المفتوحة القائم بأعمال مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع م. محمد فحل.

وأكد صيدم دور الوزارة في إعداد السياسات والخطط العامة للتعليم المهني والتقني ومراجعتها وتطويرها، والإشراف المباشر على مؤسسات التعليم المهني والتقني الحكومية والخاصة، وترسيخ مبدأ الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، والعمل على تعزيز العلاقة بين المؤسسات التعليمية والتدريبية ومواقع العمل والإنتاج.

وشدد الوزير على أهمية توقيع هذه المذكرة التي تبرهن على حرص الوزارة واهتمامها بقطاع التعليم المهني والتقني والنهوض به بما ينسجم مع حاجة سوق العمل المحلية والعالمية وخدمة غايات التنمية الوطنية، معبراً عن اعتزازه بالشراكة مع جامعة القدس المفتوحة في العديد من المجالات.

بدوره، قال عمرو: هذه المذكرة جاءت انطلاقاً من أهمية التعليم والتدريب المهني والتقني في تدريب وتشغيل الشباب، وتأهيلهم لتحقيق التنمية والتطوير الوطني، وتنفيذ مشاريع تحظى باهتمام القطاعات المختلفة كافة للمساهمة في مكافحة الفقر والبطالة، مؤكداً التزام الجامعة بتجهيز برامج التعليم المهني المتخصص واعتمادها من الجهات ذات العلاقة والاختصاص، وضمن الأولويات الوطنية.

وبين أن جامعة القدس المفتوحة تعمل على تقديم الخدمات التعليمية والتدريبية وفق فلسفة التعلم المدمج ودوائر التعليم المستمر، ولديها مراكز فنية وتدريبية تقدم خدمات التدريب الفني والمهني لجميع شرائح المجتمع الفلسطيني في جميع فروع الجامعة المنتشرة في محافظات الوطن.

وتتضمن المذكرة وضع خطة تنفيذية لتطوير واعتماد برامج تعليم مهنية في جامعة القدس المفتوحة، بحيث يمنح خريج هذه البرامج شهادة الدبلوم المهني المتخصص صادرة عن دائرة التعليم المستمر في الجامعة.

أخبار ذات صلة

ترامب يقترح على الرئيس عباس كونفدرالية مع الأردن والأخير وافق بشرط

ترامب يقترح على الرئيس عباس كونفدرالية مع الأردن والأخير وافق بشرط

نتنياهو: لن تكون هناك تسوية في غزة بدون استعادة غولدن وشاؤول

نتنياهو: لن تكون هناك تسوية في غزة بدون استعادة غولدن وشاؤول

اتحاد الكتاب الفلسطينيين ورابطة الكتاب الأردنيين يوقعان مذكرة تفاهم

اتحاد الكتاب الفلسطينيين ورابطة الكتاب الأردنيين يوقعان مذكرة تفاهم

الدول المانحة تعقد سلسلة اجتماعات لبحث الأزمة المالية لـ (أونروا)

الدول المانحة تعقد سلسلة اجتماعات لبحث الأزمة المالية لـ (أونروا)

على مستوى المندوبين العرب.. اجتماع استثنائي بالجامعة العربية لبحث أزمة (أونروا)

على مستوى المندوبين العرب.. اجتماع استثنائي بالجامعة العربية لبحث أزمة (أونروا)

ثلاث ملفات رئيسية على أجندة اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غداً

ثلاث ملفات رئيسية على أجندة اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غداً

الرئيس عباس: قضية (أونروا) يجب أن تحل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية

الرئيس عباس: قضية (أونروا) يجب أن تحل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية

التربية وجوال تكرّمان أوائل طلبة &#34;الإنجاز&#34; والجامعات والكليات وذوي الإعاقة

التربية وجوال تكرّمان أوائل طلبة "الإنجاز" والجامعات والكليات وذوي الإعاقة

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

اتحاد الكتاب الفلسطينيين ورابطة الكتاب الأردنيين يوقعان مذكرة تفاهم

اتحاد الكتاب الفلسطينيين ورابطة الكتاب الأردنيين يوقعان مذكرة تفاهم

التربية وجوال تكرّمان أوائل طلبة &#34;الإنجاز&#34; والجامعات والكليات وذوي الإعاقة

التربية وجوال تكرّمان أوائل طلبة "الإنجاز" والجامعات والكليات وذوي الإعاقة

التربية و&#34;القدس المفتوحة&#34; توقعان مذكرة تفاهم في مجال تفعيل برامج التعليم المهني

التربية و"القدس المفتوحة" توقعان مذكرة تفاهم في مجال تفعيل برامج التعليم المهني

صيدم يرعى ويشارك بتسلم أبو الرب مهام رئاسة جامعة خضوري

صيدم يرعى ويشارك بتسلم أبو الرب مهام رئاسة جامعة خضوري

(مع الرئيس).. حملة وطنية لدعم جهود الرئيس عباس بالأمم المتحدة

(مع الرئيس).. حملة وطنية لدعم جهود الرئيس عباس بالأمم المتحدة

ادعيس: انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه للإبراهيمي تعدٍّ خطير على حرمته ومساس بمشاعر المسلمين

ادعيس: انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه للإبراهيمي تعدٍّ خطير على حرمته ومساس بمشاعر المسلمين

الحمد الله: نسعى لتوطين الخبرات واستثمار الطاقات الإبداعية للخريجين

الحمد الله: نسعى لتوطين الخبرات واستثمار الطاقات الإبداعية للخريجين

السعودية تُمول شراء جهازي &#34;المتسارع الخطي&#34; للعلاج الجراحي الإشعاعي لمرضى السرطان بالقدس

السعودية تُمول شراء جهازي "المتسارع الخطي" للعلاج الجراحي الإشعاعي لمرضى السرطان بالقدس

منوعات

تيم حسن يُغازل زوجته وفاء الكيلاني برسالة خاصة

تيم حسن يُغازل زوجته وفاء الكيلاني برسالة خاصة

تعرف على القصة.. هذا الفنان تزوجته حلا شيحة وانفصلت عنه قبل الزفاف بأيام

تعرف على القصة.. هذا الفنان تزوجته حلا شيحة وانفصلت عنه قبل الزفاف بأيام

نانسي عجرم تستعرض حملها بفستان أسود

نانسي عجرم تستعرض حملها بفستان أسود

ليلى علوي تثير الجدل بطريقة رقصها على أنغام عمرو دياب

ليلى علوي تثير الجدل بطريقة رقصها على أنغام عمرو دياب

ماذا يفعل سعد الحريري بين الراقصة دينا وتامر حبيب؟

ماذا يفعل سعد الحريري بين الراقصة دينا وتامر حبيب؟

فيديو: بعد سعد لمجرد.. فضيحة تحرّش جديدة ضحيّتها نجمة معروفة

فيديو: بعد سعد لمجرد.. فضيحة تحرّش جديدة ضحيّتها نجمة معروفة

فيديو: رحيل الفنانة القديرة كوثر رمزي .. وما علاقتها بمذبحة الراحلة ذكرى؟

فيديو: رحيل الفنانة القديرة كوثر رمزي .. وما علاقتها بمذبحة الراحلة ذكرى؟

فيديو..رجل إطفاء يخرج عن صمته ويكشف آخر كلمات للأميرة ديانا قبل وفاتها

فيديو..رجل إطفاء يخرج عن صمته ويكشف آخر كلمات للأميرة ديانا قبل وفاتها

فيديو: هل تزوجت نجوى كرم سرًا؟

فيديو: هل تزوجت نجوى كرم سرًا؟

فيديو: أصالة ترد على السُخرية &#34;القاسية&#34; من مظهرها بزفاف محمد عادل إمام

فيديو: أصالة ترد على السُخرية "القاسية" من مظهرها بزفاف محمد عادل إمام

عربي

الشرطة القبرصية تنتشل مهاجرين سوريين قرب سواحلها

الشرطة القبرصية تنتشل مهاجرين سوريين قرب سواحلها

شاهد: الحريري يكشف لأول مرة أسباب إعلانه الاستقالة من قلب السعودية

شاهد: الحريري يكشف لأول مرة أسباب إعلانه الاستقالة من قلب السعودية

هل تحول السعودية قطر إلى جزيرة وسط الماء؟

هل تحول السعودية قطر إلى جزيرة وسط الماء؟

(بافار) و(كوثر).. إيران ترسل طائرات ودفاع جوي إلى سوريا

(بافار) و(كوثر).. إيران ترسل طائرات ودفاع جوي إلى سوريا