شؤون فلسطينية

(مع الرئيس).. حملة وطنية لدعم جهود الرئيس عباس بالأمم المتحدة

(مع الرئيس).. حملة وطنية لدعم جهود الرئيس عباس بالأمم المتحدة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت مجموعة شبابية في قطاع غزة حملة (مع الرئيس) عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لمساندة الرئيس محمود عباس في جهوده بالأمم المتحدة.

وقال منسق الحملة، محمد عقل، إن الحملة تهدف لمساندة الرئيس محمود عباس في المحافل الدولية وخاصة خطابة في الجمعة العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر المقبل، لافتاً إلى أنها تأتي استكمالاً لدعم الرئيس عباس والتأكيد على الموقف الشعبي الفلسطيني المساند للرئيس.

وأكد عقل، أن الحملة لاقت تفاعلات لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي جائت استكمالاً لحملة فوضناك التي أطلقها النشطاء في وقت سابق من العام الجاري، مشدداً على أن النشطاء سيواصلون التأكيد على دعم الرئيس عباس.

وأضاف: "تمثل الحملة رسالة للرئيس عباس بوقوف الشعب الفلسطيني إلى جانبه، وأيضاً رسالة للعالم للتأكيد على الموقف الفلسطيني الداعم لكل قرارات الرئيس عباس".

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