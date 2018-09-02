شؤون فلسطينية

اعتمدها الرئيس.. خطة فلسطينية لحماية وكالة (أونروا) وتوفير الدعم المالي لها

اعتمدها الرئيس.. خطة فلسطينية لحماية وكالة (أونروا) وتوفير الدعم المالي لها
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن- أحمد جلال
كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد أبو هولي، تفاصيل خطة فلسطينية، وضعها المجلس المركزي الفلسطينية لحماية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال أبوهولي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الخطة تهدف إلى توفير الدعم المالي لـ (أونروا) في ظل القرارات الأمريكية المتعاقبة، والتي تمس المبالغ المالية التي تقدمها واشنطن لوكالة الغوث.

وأضاف: "ناقش المجلس المركزي الفلسطيني هذه الخطة، وتم إقرارها من الرئيس محمود عباس والمجلس"، لافتاً إلى أنها تنص على توحيد الموقفين الشعبي والرسمي، بشأن الأزمة التي تواجهها (أونروا).

وتابع: "حسب الخطة، ستقوم وزارة الخارجية ودائرة شؤون اللاجئين، بحث الدول المانحة على تقديم الدعم الكامل للمنظمة الأممية، وذلك لضمان تقليص العجز الذي تعاني منه أو القضاء عليه".

وأكمل: "هذا الدعم رسالة مالية وسياسية للولايات المتحدة الأمريكية، التي تقوم بمشروع تمرير (صفقة القرن) من خلال إلغاء حق العودة للاجئين، وإغلاق وكالة الغوث، وتشتيت مواردها وإفشال دورها".

وبين أبو هولي، أن القرارات الأمريكية، تمثل مقدمة لتنفيذ  مشروع (صفقة القرن) التي بدأت باستهداف القدس، والآن ملف اللاجئين هو المستهدف، متابعاً: "يجب إيجاد دعم دولي ومستدام مواجهة للقرار الأمريكي".

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