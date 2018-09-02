بعد الإعفاء عن قاتل الزوجين "الحروب" بالخليل.. ماهو مصير طفليْهما؟



وبين الحروب، أن أخاهما (ع)، خاطب، وبعد الجريمة أنهى عقد زواجه على إثر الجريمة، ويعيش مع والدته (الزوجة الأولى).



يشار إلى أن الزوجين لقيا مصرعهما يوم الاثنين الماضي، في بلدة يعبد بمدينة جنين، بالرصاص، وعُقدت اليوم الأحد، عطوة لهما، تم خلالها العفو عن القاتل.

خاص دنيا الوطنكشف خضر الحروب، أحد أقرباء الزوجيْن المغدوريْن، اللذين لقيا مصرعهما قبل عدة أيام في بلدة يعبد بمدينة جنين، عن مصير طفليْهما.وأكد الحروب في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن المغدورين من سكان مدينة دورا بالخليل، لافتاً إلى أن طفليهما سينتقلان للعيش مع أخيهما غير الشقيق (ع).