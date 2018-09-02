شؤون فلسطينية

120 مستوطناً يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

120 مستوطناً يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم، صباح اليوم الأحد، نحو 120 مستوطناً المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحماية قوات الاحتلال.

واقتحم 80 مستوطنًا و36 طالبًا يهوديًا باحات الأقصى، إضافة لعنصرين من المخابرات الإسرائيلية، ضمن الجولة الأولى من الاقتحامات، واستمرت أربع ساعات.

وأمّنت شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المستوطنين خلال اقتحامهم، وتأديتهم طقوسًا عند "باب الرحمة".

وكانت الجماعات التي تُسمّي نفسها "منظمات الهيكل" المزعوم، دعت المستوطنين لاقتحام مكثّف وجماعي للمسجد الأقصى اليوم.

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