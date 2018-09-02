تعيين يحيى عكوبة مديراً عاماً لسلطة التراخيص

أصدر وزير النقل والمواصلات م. سميح طبيلة، قراراً بتعين يحيى عكوبة، مديراً عاماً لسلطة التراخيص، خلفاً للمهندس فاروق عبد الرحيم، الذي تم تعينه وكيلاً مساعداً للشؤون الفنية.





وكان عكوبة، يشغل وظيفة مدير عام مديرية النقل والمواصلات في رام الله، وله خبرة طويلة في قطاع النقل، وبدأ حياته العملية مع وزارة النقل والمواصلات منذ عام 2007.





إلى ذلك، تقدم عكوبة بالشكر لوزير النقل على هذه الثقة، مؤكداً أن لديه خطة استراتيجية للعمل على النمو بالعمل، مبنية بالأساس على الشراكة مع كافة القطاعات ذات العلاقة بالعمل، بما ينسجم مع قانون المرور.





رام الله - دنيا الوطن