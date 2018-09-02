وزير الاتصالات يستقبل مجلس قروي بلدة فقوعة

استقبل د. علام موسى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس مجلس قروي قرية فقوعة قضاء جنين بركات العمري، وعدداً من أعضاء المجلس، وذلك اليوم الأحد في مقر الوزارة في رام الله.





وتأتي الزيارة في سياق الدعم الذي قدمته وزارة الاتصالات للمجلس، لاسيما إصدار طابع بريدي في نيسان/ أبريل العام الماضي، بعنوان (سوسن فقوعة)، يهدف إلى التعريف بالحياة الطبيعية في فلسطين.





بدوره، شكر الوزير موسى مجلس قروي فقوعة على المتابعة والتعاون بين المؤسستين، معتبراً أن ما تقوم به الوزارة، يأتي من منطلق خدمة الوطن والمواطن والتعريف بالمناطق الطبيعية في فلسطين، إضافة إلى نقل الصورة الحقيقية عن فلسطين وتراثها وجمالها والتعريف بنوعية النباتات التي تعيش في هذه المناطق.





وأشار إلى ضرورة العمل على تطوير المناطق الجغرافية البعيدة تنموياً واقتصادياً عبر بلورة مشاريع تساهم بالترويج لها وإبراز إمكانياتها، والاستفادة منها عموماً لصالح البلدة إجمالاً.





وشدد د. موسى على دعم الحكومة ووزارة الاتصالات للمبادرات التي يقوم بها المجتمع المحلي في سبيل خدمة أهل المنطقة، والتي من ضمنها إبراز زهرة (سوسن فقوعة)، واعتمادها من قبل مجلس الوزراء كزهرة وطنية، تساهم في الترويج للمناطق الجغرافية لموطن هذه الزهرة، وخلق جانب تنموي لسكان تلك القرى، إضافة إلى الرد على الروايات الإسرائيلية، ودحضها لتثبيت السكان في أراضيهم.





من جانبه، شكر رئيس مجلس قروي قرية فقوعة، وزارة الاتصالات على الاهتمام بالطبيعة النباتية والجغرافية لقرية فقوعة والقرى المجاورة، وقام بتكريم الوزير على الجهود التي بذلها ودور الوزارة، الذي كان له أثر كبير على سكان المنطقة وزيادة عدد المهتمين بزيارة ومعرفة طبيعة القرية وما حولها.

رام الله - دنيا الوطن