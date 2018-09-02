اشتية يدعو لدمج موازنة (أونروا) ضمن الموازنة العامة للأمم المتحدة



وأكد اشتية، أن الإجراءات الأمريكية تهدف إلى إنهاء (أونروا)، وشطب قضية اللاجئين من طاولة المفاوضات، مضيفاً: "إن أي حلول سياسية، يجب أن تتضمن حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض، استناداً لقرار 194، ووكالة الغوث تمثل الذاكرة التراكمية للشعب الفلسطيني عن نكبة 1948".



وأشار إلى ان آلية تمويل (أونروا) الآن تتم عبر تبرعات تقدمها الدول مباشرة للوكالة، موضحاً أن الموازنة السنوية للوكالة تقدر بـ 1.2 مليار دولار، وتساهم الولايات المتحدة بمبلغ 350 مليون دولار سنوياً.



وأكد اشتية، أن قرار الإدارة الأمريكية الأخير بوقف المساعدات بشكل كامل عن (أونروا) يزيد من أهمية اتخاذ قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار موازنة (أونروا) جزءاً أصيلاً من الموازنة العامة للأمم المتحدة، بما يضمن حمايتها كعنوان معنوي للاجئين الفلسطينيين، ويستديم الخدمات التي تقدمها لأكثر من خمسة ملايين لاجئ في مختلف أنحاء العالم.

رام الله - دنيا الوطندعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، د. محمد اشتية إلى دمج موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ضمن الموازنة العامة للأمم المتحدة، وذلك لتجنب الضغط السياسي، الذي تواجهه، وخاصة بعد القرار الأمريكي الرامي لتجفيف مصادر تمويل الوكالة.