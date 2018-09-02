شؤون فلسطينية

ثمانية آلاف طالب وطالبة يبدؤون عامهم الدراسي في جامعة (خضوري)

ثمانية آلاف طالب وطالبة يبدؤون عامهم الدراسي في جامعة (خضوري)
رام الله - دنيا الوطن
بدأت جامعة فلسطين التقنية- خضوري، اليوم الأحد، أولى أيام عامها الأكاديمي للعام 2018-2019، عبر تقديم رزمة من الاستعدادات والإضافات التطويرية على مستوى جودة ونوعية البرامج الأكاديمية، وعددها من جهة والإمكانيات والبنى التحتية الملائمة لتحقيق شروط الحياة الجامعية والأكاديمية اللائقة لأكثر من 8000 طالب وطالبة، من جهة أخرى.

وفي هذا السياق أعرب رئيس جامعة فلسطين التقنية أ. د نور الدين أبو الرب، في أولى أيام تسلمه لمهامه في الجامعة، عن ارتياحه لمجريات بدء العام الأكاديمي في ظل الأجواء الإيجابية والتفاعلية والالتزام العالي بانتظام العملية الأكاديمية، مؤكداً على ضرورة استثمار المصادر المتاحة كافة؛ لتحفيز الفكر الحر على مستوى الكادر العامل في الجامعة والطلبة، في إطار جعل الجامعة بيئة محفزة وحاضنة للطاقات الشابة وإبداعاتها.

وأوضح أ.د أبو الرب بأن جامعة خضوري الممتدة من شمال الوطن إلى جنوبه- بفرعيها في رام الله والعروب- ترى في نفسها جامعة الكل الفلسطيني، ورافعة للتعليم العالي الحكومي، وتؤمن بأن التعليم العالي النوعي حق للجميع عبر طيف من المنح والمساعدات، لما يزيد عن نصف الطلبة المسجلين، وبنسب متفاوتة من الأقساط الجامعية تمنح وفق أسس ومعايير محددة، علاوة على تقديم المنح الدراسية الكاملة للطلبة المحتاجين بدعم وشراكة مع عدد من الجمعيات والمغتربين الفلسطينيين.

يذكر، أن الجامعة استقبلت مع بداية العام في مقرها الرئيس في طولكرم أكثر من 1600 من الطلبة الجدد، في حين تضاعف عدد الطلبة في فرع رام الله؛ ليصل هذ العام إلى أكثر من 870 طالباً وطالبة، ووصل عدد الطلبة في فرع العروب إلى 600 طالب وطالبة؛ ليلتحقوا بـ 25 برنامجاً وتخصصاً أكاديميا لدرجة البكالوريوس في كلية الهندسة والتكنولوجيا، وكلية العلوم وكلية الآداب والعلوم التربوية، وكلية الأعمال والاقتصاد وكلية العلوم والتكنولوجيا الزراعية وكلية فلسطين التقنية التي تقدم 18 برنامجاً لدرجة الدبلوم الجامعي المتوسط في مجالات المهن الهندسية والإدارية والتقنية والوسائط المتعددة، بالإضافة إلى برنامج دبلوم عالٍ في التأهيل التربوي، وأربعة برامج ماجستير في كلية الدراسات العليا.

أخبار ذات صلة

ادعيس: انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه للإبراهيمي تعدٍّ خطير على حرمته ومساس بمشاعر المسلمين

ادعيس: انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه للإبراهيمي تعدٍّ خطير على حرمته ومساس بمشاعر المسلمين

الحمد الله: نسعى لتوطين الخبرات واستثمار الطاقات الإبداعية للخريجين

الحمد الله: نسعى لتوطين الخبرات واستثمار الطاقات الإبداعية للخريجين

السعودية تُمول شراء جهازي &#34;المتسارع الخطي&#34; للعلاج الجراحي الإشعاعي لمرضى السرطان بالقدس

السعودية تُمول شراء جهازي "المتسارع الخطي" للعلاج الجراحي الإشعاعي لمرضى السرطان بالقدس

120 مستوطناً يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

120 مستوطناً يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

مشعشع يُحذر من نَفاد السيولة النقدية نهاية شهر أيلول الجاري

مشعشع يُحذر من نَفاد السيولة النقدية نهاية شهر أيلول الجاري

تعيين يحيى عكوبة مديراً عاماً لسلطة التراخيص

تعيين يحيى عكوبة مديراً عاماً لسلطة التراخيص

وزير الاتصالات يستقبل مجلس قروي بلدة فقوعة

وزير الاتصالات يستقبل مجلس قروي بلدة فقوعة

اشتية يدعو لدمج موازنة (أونروا) ضمن الموازنة العامة للأمم المتحدة

اشتية يدعو لدمج موازنة (أونروا) ضمن الموازنة العامة للأمم المتحدة

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

ادعيس: انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه للإبراهيمي تعدٍّ خطير على حرمته ومساس بمشاعر المسلمين

ادعيس: انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه للإبراهيمي تعدٍّ خطير على حرمته ومساس بمشاعر المسلمين

الحمد الله: نسعى لتوطين الخبرات واستثمار الطاقات الإبداعية للخريجين

الحمد الله: نسعى لتوطين الخبرات واستثمار الطاقات الإبداعية للخريجين

السعودية تُمول شراء جهازي &#34;المتسارع الخطي&#34; للعلاج الجراحي الإشعاعي لمرضى السرطان بالقدس

السعودية تُمول شراء جهازي "المتسارع الخطي" للعلاج الجراحي الإشعاعي لمرضى السرطان بالقدس

120 مستوطناً يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

120 مستوطناً يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

تعيين يحيى عكوبة مديراً عاماً لسلطة التراخيص

تعيين يحيى عكوبة مديراً عاماً لسلطة التراخيص

وزير الاتصالات يستقبل مجلس قروي بلدة فقوعة

وزير الاتصالات يستقبل مجلس قروي بلدة فقوعة

ثمانية آلاف طالب وطالبة يبدؤون عامهم الدراسي في جامعة (خضوري)

ثمانية آلاف طالب وطالبة يبدؤون عامهم الدراسي في جامعة (خضوري)

قوات الاحتلال تعتقل مواطنة على حاجز قلنديا بزعم حيازتها سكينًا

قوات الاحتلال تعتقل مواطنة على حاجز قلنديا بزعم حيازتها سكينًا

منوعات

تيم حسن يُغازل زوجته وفاء الكيلاني برسالة خاصة

تيم حسن يُغازل زوجته وفاء الكيلاني برسالة خاصة

تعرف على القصة.. هذا الفنان تزوجته حلا شيحة وانفصلت عنه قبل الزفاف بأيام

تعرف على القصة.. هذا الفنان تزوجته حلا شيحة وانفصلت عنه قبل الزفاف بأيام

نانسي عجرم تستعرض حملها بفستان أسود

نانسي عجرم تستعرض حملها بفستان أسود

ليلى علوي تثير الجدل بطريقة رقصها على أنغام عمرو دياب

ليلى علوي تثير الجدل بطريقة رقصها على أنغام عمرو دياب

ماذا يفعل سعد الحريري بين الراقصة دينا وتامر حبيب؟

ماذا يفعل سعد الحريري بين الراقصة دينا وتامر حبيب؟

فيديو: بعد سعد لمجرد.. فضيحة تحرّش جديدة ضحيّتها نجمة معروفة

فيديو: بعد سعد لمجرد.. فضيحة تحرّش جديدة ضحيّتها نجمة معروفة

فيديو: رحيل الفنانة القديرة كوثر رمزي .. وما علاقتها بمذبحة الراحلة ذكرى؟

فيديو: رحيل الفنانة القديرة كوثر رمزي .. وما علاقتها بمذبحة الراحلة ذكرى؟

فيديو..رجل إطفاء يخرج عن صمته ويكشف آخر كلمات للأميرة ديانا قبل وفاتها

فيديو..رجل إطفاء يخرج عن صمته ويكشف آخر كلمات للأميرة ديانا قبل وفاتها

فيديو: هل تزوجت نجوى كرم سرًا؟

فيديو: هل تزوجت نجوى كرم سرًا؟

فيديو: أصالة ترد على السُخرية &#34;القاسية&#34; من مظهرها بزفاف محمد عادل إمام

فيديو: أصالة ترد على السُخرية "القاسية" من مظهرها بزفاف محمد عادل إمام

عربي

الشرطة القبرصية تنتشل مهاجرين سوريين قرب سواحلها

الشرطة القبرصية تنتشل مهاجرين سوريين قرب سواحلها

(بافار) و(كوثر).. إيران ترسل طائرات ودفاع جوي إلى سوريا

(بافار) و(كوثر).. إيران ترسل طائرات ودفاع جوي إلى سوريا

التحالف يتعهد بمحاسبة كل من ارتكب خطأ بعملية حافلة صعدة

التحالف يتعهد بمحاسبة كل من ارتكب خطأ بعملية حافلة صعدة

مين الست الّي جنب مبارك؟

مين الست الّي جنب مبارك؟