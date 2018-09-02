ثمانية آلاف طالب وطالبة يبدؤون عامهم الدراسي في جامعة (خضوري)

رام الله - دنيا الوطنبدأت جامعة فلسطين التقنية- خضوري، اليوم الأحد، أولى أيام عامها الأكاديمي للعام 2018-2019، عبر تقديم رزمة من الاستعدادات والإضافات التطويرية على مستوى جودة ونوعية البرامج الأكاديمية، وعددها من جهة والإمكانيات والبنى التحتية الملائمة لتحقيق شروط الحياة الجامعية والأكاديمية اللائقة لأكثر من 8000 طالب وطالبة، من جهة أخرى.وفي هذا السياق أعرب رئيس جامعة فلسطين التقنية أ. د نور الدين أبو الرب، في أولى أيام تسلمه لمهامه في الجامعة، عن ارتياحه لمجريات بدء العام الأكاديمي في ظل الأجواء الإيجابية والتفاعلية والالتزام العالي بانتظام العملية الأكاديمية، مؤكداً على ضرورة استثمار المصادر المتاحة كافة؛ لتحفيز الفكر الحر على مستوى الكادر العامل في الجامعة والطلبة، في إطار جعل الجامعة بيئة محفزة وحاضنة للطاقات الشابة وإبداعاتها.وأوضح أ.د أبو الرب بأن جامعة خضوري الممتدة من شمال الوطن إلى جنوبه- بفرعيها في رام الله والعروب- ترى في نفسها جامعة الكل الفلسطيني، ورافعة للتعليم العالي الحكومي، وتؤمن بأن التعليم العالي النوعي حق للجميع عبر طيف من المنح والمساعدات، لما يزيد عن نصف الطلبة المسجلين، وبنسب متفاوتة من الأقساط الجامعية تمنح وفق أسس ومعايير محددة، علاوة على تقديم المنح الدراسية الكاملة للطلبة المحتاجين بدعم وشراكة مع عدد من الجمعيات والمغتربين الفلسطينيين.يذكر، أن الجامعة استقبلت مع بداية العام في مقرها الرئيس في طولكرم أكثر من 1600 من الطلبة الجدد، في حين تضاعف عدد الطلبة في فرع رام الله؛ ليصل هذ العام إلى أكثر من 870 طالباً وطالبة، ووصل عدد الطلبة في فرع العروب إلى 600 طالب وطالبة؛ ليلتحقوا بـ 25 برنامجاً وتخصصاً أكاديميا لدرجة البكالوريوس في كلية الهندسة والتكنولوجيا، وكلية العلوم وكلية الآداب والعلوم التربوية، وكلية الأعمال والاقتصاد وكلية العلوم والتكنولوجيا الزراعية وكلية فلسطين التقنية التي تقدم 18 برنامجاً لدرجة الدبلوم الجامعي المتوسط في مجالات المهن الهندسية والإدارية والتقنية والوسائط المتعددة، بالإضافة إلى برنامج دبلوم عالٍ في التأهيل التربوي، وأربعة برامج ماجستير في كلية الدراسات العليا.