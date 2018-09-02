قوات الاحتلال تعتقل مواطنة على حاجز قلنديا بزعم حيازتها سكينًا

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، مواطنة فلسطينية، على حاجز (قلنديا) العسكري شمال القدس، بزعم حيازتها سكينًا.وادعى موقع (0404) الإسرائيلي، أن الفتاة رفضت التوقف للتفتيش على الحاجز، حيث تم العثور لاحقًا على سكين في حقيبتها.وأفادت مصادر، بأن المواطنة من سكان مدينة القدس.