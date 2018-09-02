عشراوي: القرارات الأمريكية بشأن (أونروا) حرب شاملة على شعبنا واستهتار بالقانون الدولي

أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، أن قرارات الإدارة الأميركية بشأن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، ليست حرباً على مؤسسة، وإنما حرب شاملة على الشعب الفلسطيني، وعلى المنظومة الحقوقية والقانونية، واستهتار بالقانون الدولي وبحقوق العالم.





وحذرت عشراوي في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين، من خطورة محاربة الولايات المتحدة الأميركية لـ (أونروا)، كونها تهدد الاستقرار العالمي، مؤكدة ضرورة المواجهة والتحرك بشكل واضح وجريء عبر الالتفات للوضع الداخلي وتحقيق المصالحة، ورص الصفوف، إضافة للعمل مع المؤسسات والمنظمات الدولية، ومع منظومة الحقوق الدولية، وعناوين المساءلة الدولية.





وأشارت عضو اللجنة التنفيذية إلى دراسة التوجه للجمعية العامة؛ ليشكل هذا الموضوع مكوناً أساسياً من خطاب الرئيس، يتبعه خطوات فعلية مبنية على نتائج هذه الزيارة، كما كشفت عن خطة للتوجه إلى الدول التي تريد مواجهة الولايات المتحدة، ولا تخشى من الضغط؛ للتصدي للقرار الأميركي الهادف لتصفية القضية الفلسطينية بشكل مدروس، عن طريق استهداف كل القضايا المصيرية.





وقالت: "لا تملك الولايات المتحدة الأمريكية حق إعادة تعريف أي شيء، ولا يمكن استثناء الفلسطينيين من التعريف، الذي تم الاتفاق عليه بشكل قانوني ودولي حول اللاجئين وحقوقهم"، مشددة على أنه دون حل سياسي واحترام وتنفيذ قرارات الأم المتحدة والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، لن يكون هناك سلام.





واعتبرت عشراوي محاولة تصفية قضية اللاجئين هي جزء من المخطط الأميركي (صفقة القرن) من أجل تفكيك وتقويض كل ركائز ومتطلبات عملية السلام وفرض الحل، محذرة من الخطر الكبير الناجم عن الصمت على هذه الخطوات الأميركية، وقالت: "هناك مرحلة جديدة كرسها ترامب، أساسها الانعزالية والفردية والاستباقية الأحادية، بمعنى "أنا أفعل ما أريد ولا يوجد من يسألني".

رام الله - دنيا الوطن