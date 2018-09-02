شؤون فلسطينية

تمهيداً لصرف رواتب كاملة لهم.. نقل كشوفات موظفي معابر غزة لمحافظة الخليل

تمهيداً لصرف رواتب كاملة لهم.. نقل كشوفات موظفي معابر غزة لمحافظة الخليل
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
كشفت مصادر فلسطينية مُطلعة، أن هناك توجهاً لنقل كشوفات موظفي حكومة التوافق الوطني العاملين في معابر قطاع غزة، لكشوفات محافظة الخليل.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إنه يجري بحث نقل كشوفات الموظفين المدنيين والعسكريين على كشوفات الخليل، وذلك تمهيداً لصرف رواتب كاملةً لهم.

وأوضحت المصادر، أن الموظفين يطالبون منذ مدة بصرف راتب كامل لهم، ووقف الخصومات التي تطال رواتبهم، خاصة وأنهم عادوا للدوام منذ استلام حكومة التوافق المعابر في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.

وأشارت المصادر، إلى أنه يجري الترتيب لنقل الكشوفات وصرف رواتب كاملةً لموظفي المعابر، فيما لم تكشف عن موعد محدد لذلك.

يذكر، أن حكومة التوافق تسلمت من حركة حماس معابر قطاع غزة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 وذلك وفق اتفاق القاهرة من نفس العام، والذي نص على تسليم المعابر والجباية لحكومة التوافق. 

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