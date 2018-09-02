شؤون فلسطينية

ادعيس: التمسك بالأرض واجب وطني وديني وأخلاقي

ادعيس: التمسك بالأرض واجب وطني وديني وأخلاقي
رام الله - دنيا الوطن
بحث الشيخ يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير وليد عساف، إجراءات قوات الاحتلال الهمجية والاستفزازية، بحق تجمع (الخان الأحمر) المهدد بالترحيل والهدم، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خدمة لمشاريعه الاستيطانية والتوسعية.

وقال ادعيس: إن التمسك بالأرض واجب وطني وديني وأخلاقي وتاريخي، وإن شعبنا لن يتخلى عن ذرة تراب من تراب فلسطين، وأنه صاحب الحق، وأن الاحتلال والاستيطان إلى زوال.

وأكد ادعيس، إصرار الحكومة الفلسطينية على العمل على تثبيت وتعزيز صمود أهالي المناطق المهددة بالمصادرة، مشيراً إلى استعداد وزارة الأوقاف الدائم؛ لتقديم كافة  أشكال الدعم والمساندة لصمود أبناء هذا التجمع.

بدوره، أوضح عساف، أن استهداف (الخان الأحمر) يندرج ضمن خطة إسرائيلية واضحة، تهدف إلى محاولة فرض واقع جديد، وأن جميع مشاريع التهويد الإسرائيلية، لن تثني الفلسطينيين عن مواصلة دفاعهم عن أرضهم، ولن ترضخهم لسياسة الأمر الواقع، وأنه مهما بلغت الهجمة الإسرائيلية الشرسة بحقنا، فسنواصل الصمود.

كما قدم عساف تهانيه لدعيس ولطاقم الوزارة والشعب الفلسطيني بنجاح موسم الحج، وعودة الحجاج سالمين إلى وطنهم بعد تأديتهم للركن الخامس بكل يسر وسهولة، مشيداً بالجهود المخلصة التي بذلها، وتفقده الدائم للحجاج ولطاقم الوزارة الذي تواجد مع الحجيج لحظة بلحظة.

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