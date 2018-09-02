شؤون فلسطينية

التربية تتسلم مشروعي إنشاء مدرسة صبحة الحرازين وصيانة مدرسة بنات دير عمار

التربية تتسلم مشروعي إنشاء مدرسة صبحة الحرازين وصيانة مدرسة بنات دير عمار
رام الله - دنيا الوطن
تسلمت وزارة التربية والتعليم العالي، من خلال الإدارة العامة للأبنية؛ مشروعي إنشاء مدرسة صبحة الحرازين الأساسية المختلطة في بلدة بيت فوريك؛ والتابعة لمديرية تربية نابلس، والتي أنشئت بتبرع سخي من المحسن حماد الحرازين، تخليداً لروح والدته، إذ بلغت تكلفة المشروع الإجمالية مليون دولار أمريكي.

 كما تسلمت الوزارة مشروع صيانة مدرسة بنات دير عمار الثانوية التابعة لمديرية تربية رام الله والبيرة، الممول من سلة التمويل المشترك (JFA) التي تشترك فيها كل من ألمانيا، وفنلندا، وإيرلندا، والنرويج، وبلجيكا، إذ بلغت تكلفة المشروع الإجمالية 225 ألف دولار أمريكي.

وأوضحت الوزارة، أن مشروع مدرسة صبحة الحرازين، يشتمل على إضافة (12) غرفة صفية ووحدة إدارية، بالإضافة إلى الغرف التخصصية من مختبر حاسوب، ومكتبة، وغرفة مصادر، وقاعة متعددة الأغراض، ومرافق أخرى، وساحات، وذلك وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات؛ بما يعزز توجهات الوزارة نحو زيادة عدد المدارس الخضراء والمستدامة، فيما اشتمل مشروع مدرسة دير عمار على أعمال صيانة وتأهيل في المدرسة ومرافقها، إذ تم صيانة ودهان المبنى القائم من الخارج، وإضافة بيت درج خارجي على كامل الطوابق القائمة، إضافة لأعمال خارجية أخرى.

وبينت الوزارة، أن إنجاز هذين المشروعين، سيسهم في تحسين البيئة التعليمية بالتخلص من الغرف الصفية المستأجرة، واستبدال الغرف غير المناسبة، واستيعاب الزيادة السنوية في أعداد الطلبة، مما يسهم في رفع المستوى التعليمي للطلبة، ضمن بيئة مدرسية مريحة وصديقة للطفل.

وشكرت الوزارة المحسن الحرازين على هذا التبرع السخي، شاكرة في الوقت ذاته سلة التمويل المشترك، معبرةً عن فخرها واعتزازها بالعلاقة المتينة التي تربطها بمؤسسات المجتمع المحلي من أفراد وهيئات محلية.

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