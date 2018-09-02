مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس ووزير الصحة





أجريت لها تخطيطاً في مستشفى المقاصد بالقدس، ولكن نحتاج الى تغطية مالية حتى نحصل على التحليل الذي سيبين طبيعة مرضها، ولكن الوزارة لم تمنحنا اياها.





اناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الصحة جواد عواد بتوفير التغطية المالية حتى أستطيع علاج ابنتي.





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رام الله - دنيا الوطنانا المواطنة هديل مقاط، والدة الطفلة ختام أربعة أعوام، تعاني من مرض أدى الى تأخر في المشي والتحدث وتراجع في الفهم.