الشرطة تقبض على مشتبه به بابتزاز وتهديد فتاة ببيت لحم

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة اليوم، على شخص من محافظة الخليل، بتهمة ابتزاز وتهديد فتاة عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن شرطة محافظة بيت لحم، تمكنت من إلقاء القبض شخص من سكان محافظة الخليل، مشتبه به بابتزاز فتاة من خلال موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وتهديدها بنشر صور لها وفيديوهات، إن لم تقم بدفع مبلغ 60 ألف شيكل، وذلك بعد استدراجه إلى إحدى مناطق محافظة بيت لحم، بالتعاون مع ذوي الفتاة.وأضاف البيان: أن شرطة المباحث العامة من خلال وحدة الجرايم الإلكترونية، قامت بإحضار المشتبه به، وبسماع أقواله، أفاد بقيامه بابتزاز وتهديد المشتكية، وعدم نشر صور وفيديوهات لها مقابل دفع مبلغ من المال.وأكد البيان إحالة المشتبه به للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.