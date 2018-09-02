الشرطة القبرصية تنتشل مهاجرين سوريين قرب سواحلها

رام الله - دنيا الوطنانتشلت الشرطة القبرصية، السبت، 35 مهاجراً سورياً، وصلوا على متن قاربين في مجموعتين منفصلتين، على جانبي الجزيرة الواقعة شرقي البحر المتوسط.وقالت الشرطة: "إن دورية أمنية رصدت زورقاً سريعاً محملاً بـ 25 سورياً، قبالة منطقة كاب غريكو الواقعة في جنوب شرق الجزيرة"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وكان المهاجرون، وهم ثمانية رجال وثمانية نساء وتسعة أطفال، بصحة جيدة، لكن سيدة حامل، نُقلت إلى مستشفى كإجراء احترازي.كما تعقبت الشرطة، السبت، 10 سوريين على الطرف الشمالي الغربي من الجزيرة، وقالت: إنهم وصلوا على متن قارب.ونقلت الشرطة جميع المهاجرين إلى مركز لاستقبال المهاجرين.ويأتي وصول 35 مهاجراً، بعد أقل من يوم على احتجاز 24 مهاجراً سورياً آخر، وصلوا على متن قارب سريع إلى كاب غريكو.